А у нас в ЖК на Сырце наоборот подешевели кладовки я покупала в 19 году 600$ за кв м а сейчас как пирожки расхватывают по 450 $
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 сер, 2023 17:37
А у нас в ЖК на Сырце наоборот подешевели кладовки я покупала в 19 году 600$ за кв м а сейчас как пирожки расхватывают по 450 $
Додано: Чет 03 сер, 2023 19:03
Якщо розбирають як періжки,то скоро буде дорожчати! Дешевшає,зазвичай,те,що не беруть!
Додано: Чет 03 сер, 2023 19:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я ездил в польшу осенью 2022 - спустя 7 месяцев после начала войны.
до этого находился в Киеве.
В польше я был трижды по 7 дней. последний раз - в декабре 2022.
всё это я могу легко доказать.
нормальный мужик не будет кидаться словами, а за них отвечает.
ты не можешь ответить за слова. значит всё, что ты пишешь - от начала до конца - враньё и теперь это установленный факт.
это я пережил попадание шахеда в славутич. это над моей головой дважды сбивали ракету. ты откуда вещаешь? из села в 100 км?
Додано: Чет 03 сер, 2023 20:26
Заднім числом ти херой))))
Пір'я розпустив.
Весь 2022 рік тебе не було чутно - так забився в якусь нору в Польщі
Востаннє редагувалось Frant в Чет 03 сер, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 сер, 2023 20:31
Додано: Чет 03 сер, 2023 22:35
Есть что вспомнить и внукам рассказать. Жую скудный сух паек, запивая скудно водой, наблюдая в окно как разрывается пакет града. Или идёшь такой за водой, и недалеко разрываются кассетный ураган, кося людей. Или снаряд в ста метрах разрывается. Страх уходит после первых прилетов.
Додано: Чет 03 сер, 2023 23:30
Додано: Чет 03 сер, 2023 23:40
Додано: Чет 03 сер, 2023 23:45
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|