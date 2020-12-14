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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11124111251112611127>
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:37

  Rack написав:reus Вечер ошуительных историй. Выпил-веди себя...домой!
ЗЫ блин, каюсь. Не прав. Кладовку на венике можно было в декабре за штуку взять, а сейчас уже почти 2 просят. Есть 100% !!!!

А у нас в ЖК на Сырце наоборот подешевели кладовки я покупала в 19 году 600$ за кв м а сейчас как пирожки расхватывают по 450 $
tzeery608
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 19:03

  tzeery608 написав:
  Rack написав:reus Вечер ошуительных историй. Выпил-веди себя...домой!
ЗЫ блин, каюсь. Не прав. Кладовку на венике можно было в декабре за штуку взять, а сейчас уже почти 2 просят. Есть 100% !!!!

А у нас в ЖК на Сырце наоборот подешевели кладовки я покупала в 19 году 600$ за кв м а сейчас как пирожки расхватывают по 450 $



Якщо розбирають як періжки,то скоро буде дорожчати! Дешевшає,зазвичай,те,що не беруть!
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 19:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я ездил в польшу осенью 2022 - спустя 7 месяцев после начала войны.
до этого находился в Киеве.
В польше я был трижды по 7 дней. последний раз - в декабре 2022.
всё это я могу легко доказать.
нормальный мужик не будет кидаться словами, а за них отвечает.
ты не можешь ответить за слова. значит всё, что ты пишешь - от начала до конца - враньё и теперь это установленный факт.
это я пережил попадание шахеда в славутич. это над моей головой дважды сбивали ракету. ты откуда вещаешь? из села в 100 км?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 20:26

Заднім числом ти херой))))
Пір'я розпустив.
Весь 2022 рік тебе не було чутно - так забився в якусь нору в Польщі
Востаннє редагувалось Frant в Чет 03 сер, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 20:31

  Frant написав:Заднім числом ти херой))))

пане дОцент, щось ви зовсім випали з реальності :)

Може вийдіть, прогуляйтесь
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:35

  beee написав:это над моей головой дважды сбивали ракету. ты откуда вещаешь? из села в 100 км?

Есть что вспомнить и внукам рассказать. Жую скудный сух паек, запивая скудно водой, наблюдая в окно как разрывается пакет града. Или идёшь такой за водой, и недалеко разрываются кассетный ураган, кося людей. Или снаряд в ста метрах разрывается. Страх уходит после первых прилетов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:58

Зебра, вы шо, на фронте?
Вот так коммингаут
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:30

  Чукча2 написав:Зебра, вы шо, на фронте?
Вот так коммингаут

Я охранял свою недвигу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:40

  Чукча2 написав:Зебра, вы шо, на фронте?
Вот так коммингаут
боевая зебра :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:45

  Zebra написав:
  Чукча2 написав:Зебра, вы шо, на фронте?
Вот так коммингаут

Я охранял свою недвигу.

Чернігів?
cherchiltank
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