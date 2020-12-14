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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11124111251112611127
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:49

Поделитесь контактами адекватной бригады по ремонту плз..
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:52

  Genie написав:Поделитесь контактами адекватной бригады по ремонту плз..


отличная пятничная шутка!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:11

Наш Ейр?))

https://youtube.com/shorts/Q7Pkvtp1Wik?feature=share
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