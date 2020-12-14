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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:49
Поделитесь контактами адекватной бригады по ремонту плз..
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Genie
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:52
Genie написав:
Поделитесь контактами адекватной бригады по ремонту плз..
отличная пятничная шутка!
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:11
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