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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11126111271112811129>
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:05

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Странно, но Вы же якобы предлагали куче плиточников маляров М18-60 делать ремонт в Варшаве и они все отказались.
То есть, они выездные, а Вы - нет?
из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.
работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он.


Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.
Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.
На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.
А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:43

  striped написав:
  Genie написав:Поделитесь контактами адекватной бригады по ремонту плз..


отличная пятничная шутка!



честно говоря, мне уже не смешно))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:56

Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:08

  Bolt написав:Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎

https://youtu.be/a5tQScolXmg
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:15

  Bolt написав:Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎

и не больше 2м2 в день.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Странно, но Вы же якобы предлагали куче плиточников маляров М18-60 делать ремонт в Варшаве и они все отказались.
То есть, они выездные, а Вы - нет?
из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.
работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он.


Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.
Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.
На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.
А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно.


Раз вам так интересно.
У одного стенд стоит и кардиостимулятор - группа инвалидности. И ничего, работает так лет 5 уже.
У двух других 3 и 4 детей.

"Апупенные", прямо так и писал?
"Куча плиточников" прямо?
Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?
Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.
Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.
Что вас так тревожит в этой связи?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Например, монтаж внутрипольных конвекторов системой Uponor я могу доверить только одному сантехнику. Всё.
Пришлось себе монтировать самому. Потому что это сложная технологически система. Цена ошибки - вы понимаете какая? Вы понимаете, на сколько легко сделать неправильно? Грязный фитинг, не разжал сколько нужно трубу, не зашло на посадочное место, паковка неправильная. Ошибок десятки
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beee
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дивлюся на цей конвектор і думаю - якщо щось потече - той ще гемор, а там як циркуляція працює? Примусова чи як в звичайній батареї? І яка в нього ефективність порівняно зі звичайним настінним - у останнього площа набагато більше?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Дивлюся на цей конвектор і думаю - якщо щось потече - той ще гемор, а там як циркуляція працює? Примусова чи як в звичайній батареї? І яка в нього ефективність порівняно зі звичайним настінним - у останнього площа набагато більше?


Фігня ці конвектори.
Але зовнішній вигляд диктує.
Я купив стеклопластиковые (тепловат делает вместо нержавейки). Конвекция без вентилятора. Ну тут медная трубка с ребрами хорошо спаяны, конвекция более менее.
Кароч не рекомендую внутрипольные
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:37

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎

и не больше 2м2 в день.

Коли собі робив ремонт з 3 квадрата на день клав. На максималках. А так 2 🤗
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