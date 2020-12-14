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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:05
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Странно, но Вы же якобы предлагали куче плиточников маляров М18-60 делать ремонт в Варшаве и они все отказались.
То есть, они выездные, а Вы - нет?
из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.
работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он.
Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.
Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.
На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.
А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:43
striped написав: Genie написав:
Поделитесь контактами адекватной бригады по ремонту плз..
отличная пятничная шутка!
честно говоря, мне уже не смешно))
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 17:56
Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:15
Bolt написав:
Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎
и не больше 2м2 в день.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:45
rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz написав:
Странно, но Вы же якобы предлагали куче плиточников маляров М18-60 делать ремонт в Варшаве и они все отказались.
То есть, они выездные, а Вы - нет?
из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.
работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он.
Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.
Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.
На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.
А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно.
Раз вам так интересно.
У одного стенд стоит и кардиостимулятор - группа инвалидности. И ничего, работает так лет 5 уже.
У двух других 3 и 4 детей.
"Апупенные", прямо так и писал?
"Куча плиточников" прямо?
Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?
Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.
Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.
Что вас так тревожит в этой связи?
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:55
Например, монтаж внутрипольных конвекторов системой Uponor я могу доверить только одному сантехнику. Всё.
Пришлось себе монтировать самому. Потому что это сложная технологически система. Цена ошибки - вы понимаете какая? Вы понимаете, на сколько легко сделать неправильно? Грязный фитинг, не разжал сколько нужно трубу, не зашло на посадочное место, паковка неправильная. Ошибок десятки
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 21:08
Дивлюся на цей конвектор і думаю - якщо щось потече - той ще гемор, а там як циркуляція працює? Примусова чи як в звичайній батареї? І яка в нього ефективність порівняно зі звичайним настінним - у останнього площа набагато більше?
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:35
cherchiltank написав:Дивлюся на цей конвектор і думаю - якщо щось потече - той ще гемор, а там як циркуляція працює? Примусова чи як в звичайній батареї? І яка в нього ефективність порівняно зі звичайним настінним - у останнього площа набагато більше?
Фігня ці конвектори.
Але зовнішній вигляд диктує.
Я купив стеклопластиковые (тепловат делает вместо нержавейки). Конвекция без вентилятора. Ну тут медная трубка с ребрами хорошо спаяны, конвекция более менее.
Кароч не рекомендую внутрипольные
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:37
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎
и не больше 2м2 в день.
Коли собі робив ремонт з 3 квадрата на день клав. На максималках. А так 2 🤗
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_Klim
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