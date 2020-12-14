Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:45

rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz написав: Странно, но Вы же якобы предлагали куче плиточников маляров М18-60 делать ремонт в Варшаве и они все отказались.

То есть, они выездные, а Вы - нет? Странно, но Вы же якобы предлагали куче плиточников маляров М18-60 делать ремонт в Варшаве и они все отказались.То есть, они выездные, а Вы - нет? из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.

работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он. из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он.



Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.

Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.

На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.

А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно. Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно.

Раз вам так интересно.У одного стенд стоит и кардиостимулятор - группа инвалидности. И ничего, работает так лет 5 уже.У двух других 3 и 4 детей."Апупенные", прямо так и писал?"Куча плиточников" прямо?Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.Что вас так тревожит в этой связи?