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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11126111271112811129
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:54

  beee написав:
rjkz написав:
"Апупенные", прямо так и писал?
"Куча плиточников" прямо?
Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?
Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.
Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.
Что вас так тревожит в этой связи?


А тревожит здесь многих только 2 вещи: во первых вы продали хату за 300+ (сволочь), во вторых купили хату в Варшаве (ещё раз сволочь 😁), при этом за 100км от Киева так и не удосужились отъехать ☝️
lejko_vit
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  #<1 ... 11126111271112811129
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