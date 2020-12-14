beee написав:rjkz написав:
"Апупенные", прямо так и писал?
"Куча плиточников" прямо?
Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?
Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.
Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.
Что вас так тревожит в этой связи?
А тревожит здесь многих только 2 вещи: во первых вы продали хату за 300+ (сволочь), во вторых купили хату в Варшаве (ещё раз сволочь 😁), при этом за 100км от Киева так и не удосужились отъехать ☝️