Додано: Суб 05 сер, 2023 02:39

beee написав: rjkz написав: vitaliiangel написав: из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.

работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он. из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он.



Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.

Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.

На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.

А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно. Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно.



Раз вам так интересно.

У одного стенд стоит и кардиостимулятор - группа инвалидности. И ничего, работает так лет 5 уже.

У двух других 3 и 4 детей.



"Апупенные", прямо так и писал?

"Куча плиточников" прямо?

Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?

Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.

Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.

Что вас так тревожит в этой связи? Раз вам так интересно.У одного стенд стоит и кардиостимулятор - группа инвалидности. И ничего, работает так лет 5 уже.У двух других 3 и 4 детей."Апупенные", прямо так и писал?"Куча плиточников" прямо?Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.Что вас так тревожит в этой связи?

Я не хотел Вас зацепить. О таких категориях "выездных" не подумал, сорри.Просто Вы преподнесли тот пост в духе, что в Киеве все так заняты и нарасхват.Допускаю что это так и есть, потому как многие на фронте (я таких знаю).Но в то, что в Киеве очередной строительный бум - не верю.8 куе под ключ - как по мне это не много, но я и не знаю о каком объемем работ идет речь.Сам столкнулся с проблемой плиточников когда делал ремонт на Венике, но там была другая проблема.Одного ждешь, а он все бросает и уезжает в Германию, потом ждешь другого, а он сваливает в Норвегию, потом третьего, а он "Извини, но я сейчас доделываю объект и на понедельник у меня билеты в Италию".