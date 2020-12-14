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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11126111271112811129
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:54

  beee написав:
rjkz написав:
"Апупенные", прямо так и писал?
"Куча плиточников" прямо?
Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?
Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.
Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.
Что вас так тревожит в этой связи?


А тревожит здесь многих только 2 вещи: во первых вы продали хату за 300+ (сволочь), во вторых купили хату в Варшаве (ещё раз сволочь 😁), при этом за 100км от Киева так и не удосужились отъехать ☝️
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 02:39

  beee написав:
rjkz написав:
  vitaliiangel написав:из того, что beee предлагал им работу, не следует что они выездные.
работа - парафия beee, а кто из них выездной решает уже не он.


Так он писал, что предлагал апупенные деньги за ремонт в Варшаве, а никто ехать за такие гроши НЕ ЗАХОТЕЛ.
Я ему написал, что это или мастера не входящие в группу М18-60 или мастерицы.
На что он ответил, что среди М18-60 много выездных, которым он предлагал.
А оно вон оказывается как. Не выпускают. Неожиданно.


Раз вам так интересно.
У одного стенд стоит и кардиостимулятор - группа инвалидности. И ничего, работает так лет 5 уже.
У двух других 3 и 4 детей.

"Апупенные", прямо так и писал?
"Куча плиточников" прямо?
Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?
Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.
Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.
Что вас так тревожит в этой связи?


Я не хотел Вас зацепить. О таких категориях "выездных" не подумал, сорри.
Просто Вы преподнесли тот пост в духе, что в Киеве все так заняты и нарасхват.
Допускаю что это так и есть, потому как многие на фронте (я таких знаю).
Но в то, что в Киеве очередной строительный бум - не верю.
8 куе под ключ - как по мне это не много, но я и не знаю о каком объемем работ идет речь.
Сам столкнулся с проблемой плиточников когда делал ремонт на Венике, но там была другая проблема.
Одного ждешь, а он все бросает и уезжает в Германию, потом ждешь другого, а он сваливает в Норвегию, потом третьего, а он "Извини, но я сейчас доделываю объект и на понедельник у меня билеты в Италию".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 02:45

  beee написав:
cherchiltank написав:Дивлюся на цей конвектор і думаю - якщо щось потече - той ще гемор, а там як циркуляція працює? Примусова чи як в звичайній батареї? І яка в нього ефективність порівняно зі звичайним настінним - у останнього площа набагато більше?


Фігня ці конвектори.
Але зовнішній вигляд диктує.
Я купив стеклопластиковые (тепловат делает вместо нержавейки). Конвекция без вентилятора. Ну тут медная трубка с ребрами хорошо спаяны, конвекция более менее.
Кароч не рекомендую внутрипольные


Это ВЫ себе такое втулили?
Я что-то в настенные больше верю.
СЕбе итальянские алюминевые на 64 атмосферы На трубы ТЕСЕ, в аренду биметалл на то, что там есть (в одном месте стальная труба, в другом Рехау металлопластик).
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 02:48

  lejko_vit написав:
  beee написав:
rjkz написав:
"Апупенные", прямо так и писал?
"Куча плиточников" прямо?
Я предлагаю 8 куе за квартиру под ключ. В Варшаве возьмут ближе к 12. Но суть в другом. В своих я уверен. А доверить чужим людям квартиру в Польше, без контроля, без личного знакомства - безрассудно. Затопят мало ли что и как я приеду?
Если для вас это апупенные деньги ну дайте кого-то. Пусть едет делает.
Мои знакомые не хотят. Потому что работа есть. Потому что не хотят ехать в чужую страну.
Что вас так тревожит в этой связи?


А тревожит здесь многих только 2 вещи: во первых вы продали хату за 300+ (сволочь), во вторых купили хату в Варшаве (ещё раз сволочь 😁), при этом за 100км от Киева так и не удосужились отъехать ☝️


Та не, меня как раз это не чещет.
Я даже не парился продавать.
А вот в строительный бум верится с трудом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 09:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  beee написав:
cherchiltank написав:Дивлюся на цей конвектор і думаю - якщо щось потече - той ще гемор, а там як циркуляція працює? Примусова чи як в звичайній батареї? І яка в нього ефективність порівняно зі звичайним настінним - у останнього площа набагато більше?


Фігня ці конвектори.
Але зовнішній вигляд диктує.
Я купив стеклопластиковые (тепловат делает вместо нержавейки). Конвекция без вентилятора. Ну тут медная трубка с ребрами хорошо спаяны, конвекция более менее.
Кароч не рекомендую внутрипольные


Это ВЫ себе такое втулили?
Я что-то в настенные больше верю.
СЕбе итальянские алюминевые на 64 атмосферы На трубы ТЕСЕ, в аренду биметалл на то, что там есть (в одном месте стальная труба, в другом Рехау металлопластик).


Пришлось влупить. Дорого, теплоотдача слабая. Зато красиво)

Кстати, может кому-то интересно, осторожно с pex Rehau. Заводской брак оригинала даже попался

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