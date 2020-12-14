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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11128111291113011131>
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:39

  beee написав:Например, монтаж внутрипольных конвекторов системой Uponor я могу доверить только одному сантехнику. Всё.
Пришлось себе монтировать самому. Потому что это сложная технологически система. Цена ошибки - вы понимаете какая? Вы понимаете, на сколько легко сделать неправильно? Грязный фитинг, не разжал сколько нужно трубу, не зашло на посадочное место, паковка неправильная. Ошибок десятки


про упонор не в курсі, може там складніше, але фітинги тесе на пекс трубу змонтував сам взагалі без проблем з першого разу після пари відео з ютуба (в одному відео до речі автор дебіл робив неправильно, тому дивитись тільки "офіційні"). дельта терм при купівлі в них фітингів давали дорогий інструмент для обжимки безкоштовно. це мабуть була сама проста і сама "дорога" робота за весь час будівництва :)
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:42

beee
Тобто ви не платили комуналку на 60 тисяч і щось кажете про Європу? Мабуть довго копили борг, який вже зменшився на інфляцію, а може і на депо клали ті гроші. Тобто ще й заробили. А пеню ЖЕКу мабуть не платили?
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:46

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Ну. Я могу плитку по 400 грн метр положить. При условии, что без зарезки под 45°(если шо могу пару видосов на Ютубе глянуть, как это делается, и болгаркой попробовать запилять) и в шаговой доступности😎

и не больше 2м2 в день.

Коли собі робив ремонт з 3 квадрата на день клав. На максималках. А так 2 🤗


плитку теж пробував вкладати собі сам. це мабуть була сама складна робота із тих що я пробував своїми силами (на рівні із шпаклюванням стелі). без досвіду з плиткою ніяк (якщо треба нормально покласти а не тяп ляп лише щоб трималось), ютуб не дуже поміг. бо на відео все класно, а в реалі - плитка в клею, ти в клею, все в довбаному клею. 8 квм в котельні поклав (на око норм, по факту не дуже, бо забув про уклони до аварійного трапа :lol: ) і вирішив взяти спеціаліста)
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  trololo написав:
  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:и не больше 2м2 в день.

Коли собі робив ремонт з 3 квадрата на день клав. На максималках. А так 2 🤗


плитку теж пробував вкладати собі сам. це мабуть була сама складна робота із тих що я пробував своїми силами (на рівні із шпаклюванням стелі). без досвіду з плиткою ніяк (якщо треба нормально покласти а не тяп ляп лише щоб трималось), ютуб не дуже поміг. бо на відео все класно, а в реалі - плитка в клею, ти в клею, все в довбаному клею. 8 квм в котельні поклав (на око норм, по факту не дуже, бо забув про уклони до аварійного трапа :lol: ) і вирішив взяти спеціаліста)

В укладці плитки головне основа. Щоб на мінімальний шар клею саджати. Якось треба попробувати з СВПшками класти, бо наразі тільки з хрестиками і рівнем. На круг, десь вже 60-70 квадратів поклав.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:08

  Bolt написав:Немного прикуел, когда увидел в Эпике краски по 3-5 тыс ведро. Они, что золотые?
я работал с низкооборачиваемым импортом, в цену закладываются курсовые колебания, будьте уверены её цену посчитали по курсу 45+ . рутинные материалы типа кисточек клея красок стараюсь брать в интернете, почта от меня в 200м а эпик в 8км. Даже с учётом доставки выходит дешевле. Бренды те же что и в эпике.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:34

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Немного прикуел, когда увидел в Эпике краски по 3-5 тыс ведро. Они, что золотые?
я работал с низкооборачиваемым импортом, в цену закладываются курсовые колебания, будьте уверены её цену посчитали по курсу 45+ . рутинные материалы типа кисточек клея красок стараюсь брать в интернете, почта от меня в 200м а эпик в 8км. Даже с учётом доставки выходит дешевле. Бренды те же что и в эпике.

Ну я, так зимнюю резину покупал. Отделение НП по дороге, а маг с такой резиной как нужно 25 км, туда-назад по Львовской кольцевой☠️🤦‍♂️Короче через почту, с учётом доставки получилось один пень, как если бы ехал в маг. Сэкономленое время и нервы бесценны.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:плитку теж пробував вкладати собі сам. це мабуть була сама складна робота із тих що я пробував своїми силами (на рівні із шпаклюванням стелі). без досвіду з плиткою ніяк (якщо треба нормально покласти а не тяп ляп лише щоб трималось), ютуб не дуже поміг. бо на відео все класно, а в реалі - плитка в клею, ти в клею, все в довбаному клею. 8 квм в котельні поклав (на око норм, по факту не дуже, бо забув про уклони до аварійного трапа ) і вирішив взяти спеціаліста)

На дачі кладу плитку сам. В клею по самі вуха. На наступний день досить довго відмиваю від клею плитку і чищу шви. Спостерігав за роботою спеціаліста: робить без рукавичок, рука в клею- трагедія, негайно миє. Все чистісенько. На наступний день розшивка швів- досить швидко. Різ під 45° не виходить- такі ж само ( на вид) інструменти. То сколи, то кут не виходить. Багато нюансів.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:06

  lel написав:
trololo написав:плитку теж пробував вкладати собі сам. це мабуть була сама складна робота із тих що я пробував своїми силами (на рівні із шпаклюванням стелі). без досвіду з плиткою ніяк (якщо треба нормально покласти а не тяп ляп лише щоб трималось), ютуб не дуже поміг. бо на відео все класно, а в реалі - плитка в клею, ти в клею, все в довбаному клею. 8 квм в котельні поклав (на око норм, по факту не дуже, бо забув про уклони до аварійного трапа ) і вирішив взяти спеціаліста)

На дачі кладу плитку сам. В клею по самі вуха. На наступний день досить довго відмиваю від клею плитку і чищу шви. Спостерігав за роботою спеціаліста: робить без рукавичок, рука в клею- трагедія, негайно миє. Все чистісенько. На наступний день розшивка швів- досить швидко. Різ під 45° не виходить- такі ж само ( на вид) інструменти. То сколи, то кут не виходить. Багато нюансів.

Чистити плитку від клею і розшивати шви тре буквально через півтори дві години коли плитка прихопилась. Бо на наступний день тре буде драяти металевою шіткою.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 14:59

  Bolt написав:Чистити плитку від клею і розшивати шви тре буквально через півтори дві години коли плитка прихопилась. Бо на наступний день тре буде драяти металевою шіткою.


на наступний день мій плиточник чистив, а він супер профі. через дві години клей ще живий і можна посунути плитку. міцність клей набирає не одразу.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:40

  trololo написав:
  Bolt написав:Чистити плитку від клею і розшивати шви тре буквально через півтори дві години коли плитка прихопилась. Бо на наступний день тре буде драяти металевою шіткою.


на наступний день мій плиточник чистив, а він супер профі. через дві години клей ще живий і можна посунути плитку. міцність клей набирає не одразу.

Хіба то суперпрофесійний пластичний клей, по звичайному СМ11 вже через декілька годин можна аккуратно ходити, якщо невеликій шар.
Bolt
 
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