Bolt написав:trololo написав:
на наступний день мій плиточник чистив, а він супер профі. через дві години клей ще живий і можна посунути плитку. міцність клей набирає не одразу.
Хіба то суперпрофесійний пластичний клей, по звичайному СМ11 вже через декілька годин можна аккуратно ходити, якщо невеликій шар.
пластичність до терміну дії суміші не має прямого відношення. є купа клеїв не пластичних, але з терміном до 4 годин. у мене був бауміт флекс топ C2TES1
буква Е - це про термін дії суміші , S1 - пластичність вже сухого клею Т- тиксотропність (стійкість до сповзання)