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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11128111291113011131
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:13

  Bolt написав:
  trololo написав:
  Bolt написав:Чистити плитку від клею і розшивати шви тре буквально через півтори дві години коли плитка прихопилась. Бо на наступний день тре буде драяти металевою шіткою.


на наступний день мій плиточник чистив, а він супер профі. через дві години клей ще живий і можна посунути плитку. міцність клей набирає не одразу.

Хіба то суперпрофесійний пластичний клей, по звичайному СМ11 вже через декілька годин можна аккуратно ходити, якщо невеликій шар.


пластичність до терміну дії суміші не має прямого відношення. є купа клеїв не пластичних, але з терміном до 4 годин. є навпаки більш "швидкі". різні умови - різний клей треба. у мене був бауміт флекс топ C2TES1, тому що місцями електричний ТП поверх низькотемпературного водяного, тому вирішив підстрахуватись.

буква Е - це про термін дії суміші , S1 - пластичність вже сухого клею Т- тиксотропність (стійкість до сповзання)
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 21:57

  beee написав:
Zebra написав:
  beee написав:это над моей головой дважды сбивали ракету. ты откуда вещаешь? из села в 100 км?

Есть что вспомнить и внукам рассказать. Жую скудный сух паек, запивая скудно водой, наблюдая в окно как разрывается пакет града. Или идёшь такой за водой, и недалеко разрываются кассетный ураган, кося людей. Или снаряд в ста метрах разрывается. Страх уходит после первых прилетов.



Вообще человек является человеком только потому, что он смертен, всё временно и человек хочет выжить.
Если страха смерти нет, то эволюция убирает эту генетическую ошибку


Страх смерти-притупляется когда постоянно находишься в состоянии опасности.Смерть не так уж и страшна,когда все происходит внезапно или на адреналине.Мандраж или переживания могут быть после...но не во время.Судя по всему,Вам не понять...Зебра написал как раз о том,что на пальцах дообъясняю здесь я...
На счет ипанутых кацапов-это совсем другое..да,это премия Дарвина в лучшем ее проявлении,ибо непуганные идиоты как правило и погибают,на ровном месте,из за безалаберности и просто потери реальности,ибо психика нормального человека,просто сразу и одномоментно отказывается принять тот факт,что его пытаются убить,просто так-ни за что...он ничего не сделал,а "на голову" падают смертельные девайсы...
osafly
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  #<1 ... 11128111291113011131
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