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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 сер, 2023 16:13
Bolt написав: trololo написав: Bolt написав:
Чистити плитку від клею і розшивати шви тре буквально через півтори дві години коли плитка прихопилась. Бо на наступний день тре буде драяти металевою шіткою.
на наступний день мій плиточник чистив, а він супер профі. через дві години клей ще живий і можна посунути плитку. міцність клей набирає не одразу.
Хіба то суперпрофесійний пластичний клей, по звичайному СМ11 вже через декілька годин можна аккуратно ходити, якщо невеликій шар.
пластичність до терміну дії суміші не має прямого відношення. є купа клеїв не пластичних, але з терміном до 4 годин. є навпаки більш "швидкі". різні умови - різний клей треба. у мене був бауміт флекс топ C2TES1, тому що місцями електричний ТП поверх низькотемпературного водяного, тому вирішив підстрахуватись.
буква Е - це про термін дії суміші , S1 - пластичність вже сухого клею Т- тиксотропність (стійкість до сповзання)
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:57
beee написав: Zebra написав: beee написав:
это над моей головой дважды сбивали ракету. ты откуда вещаешь? из села в 100 км?
Есть что вспомнить и внукам рассказать. Жую скудный сух паек, запивая скудно водой, наблюдая в окно как разрывается пакет града. Или идёшь такой за водой, и недалеко разрываются кассетный ураган, кося людей. Или снаряд в ста метрах разрывается. Страх уходит после первых прилетов.
Вообще человек является человеком только потому, что он смертен, всё временно и человек хочет выжить.
Если страха смерти нет, то эволюция убирает эту генетическую ошибку
Страх смерти-притупляется когда постоянно находишься в состоянии опасности.Смерть не так уж и страшна,когда все происходит внезапно или на адреналине.Мандраж или переживания могут быть после...но не во время.Судя по всему,Вам не понять...Зебра написал как раз о том,что на пальцах дообъясняю здесь я...
На счет ипанутых кацапов-это совсем другое..да,это премия Дарвина в лучшем ее проявлении,ибо непуганные идиоты как правило и погибают,на ровном месте,из за безалаберности и просто потери реальности,ибо психика нормального человека,просто сразу и одномоментно отказывается принять тот факт,что его пытаются убить,просто так-ни за что...он ничего не сделал,а "на голову" падают смертельные девайсы...
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:43
Bolt написав:
Пы. Сы. Немного прикуел, когда увидел в Эпике краски по 3-5 тыс ведро. Они, что золотые?! 😳
Они импортные. Тикуррила например из Финляндии. Или моющиеся.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 23:03
lel написав:
На дачі кладу плитку сам. В клею по самі вуха. На наступний день досить довго відмиваю від клею плитку і чищу шви. Спостерігав за роботою спеціаліста: робить без рукавичок, рука в клею- трагедія, негайно миє. Все чистісенько. На наступний день розшивка швів- досить швидко. Різ під 45° не виходить- такі ж само ( на вид) інструменти. То сколи, то кут не виходить. Багато нюансів.
Сам поклав десь метрів 100 плитки.
Висновки:
- стіни мають бути рівними по рівню, штукатурку рекомендую полімін ШЦ-2 - дешева, але бімба
- грунтувати тільки ceresit CT17 разів 3, можна навіть плитку грунтувати, тоді часу на корекцію буде в кілька разів більше, і клей значно краще набере міцність
- плиточний клей можна навіть найдешевший ceresit, там добре кладуть водоутримуючі добавки, тому часу на корекцію більше, ніж у полімін
- використовувати гребінку - бувають зубья 6, 8, 10, 12 мм. Зазвичай для великої плитки треба більше зуби, і чим більше тим більше часу на корекцію
- запил під 45 градусів фігня, є алюмінієві уголки і безпечні і фарбуються
- багато клею не замішувати, хоча про 2 години то фігня, якщо клей періодично перемішувати за принципом бітономішалки, то можна і 12 годин використовувати.
- мати відро з водою в якій періодично споласкувати руки і шпателі, витирати полотенцем
Починати там, де будуть меблі, щоб набити руку і виявити помилки.
Якщо десь запортачили. Одразу зняти разом з клеем шпателем і переробити. Якщо не виходить все одно - найняти профі.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 08:22
dr_bastm написав:beee
Тобто ви не платили комуналку на 60 тисяч і щось кажете про Європу? Мабуть довго копили борг, який вже зменшився на інфляцію, а може і на депо клали ті гроші. Тобто ще й заробили. А пеню ЖЕКу мабуть не платили?
60000 жеку? Навіть при 100 м2 та 20 грн за метр у приватному жеку, це 2.5 років не оплати. У комунальному і 80 м - 9 років.
Певен, там ще борг тисяч 150 мінімум за тепло є.
Але що поробиш, якщо вчасно сплачувати комуналку, то звідки залишиться на інвестиції у дорогу київську нерухомість
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Додано: Нед 06 сер, 2023 10:11
В мене в будинку десь 10 власників не платять - бо війна і не мають змоги, але в гудвайні заварюється регулярно, в чаті я їх назвав дітьми війни і запропонував допомогу) квартплата 10 грн метр
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Додано: Нед 06 сер, 2023 10:52
adeges написав: dr_bastm написав:beee
Тобто ви не платили комуналку на 60 тисяч і щось кажете про Європу? Мабуть довго копили борг, який вже зменшився на інфляцію, а може і на депо клали ті гроші. Тобто ще й заробили. А пеню ЖЕКу мабуть не платили?
60000 жеку? Навіть при 100 м2 та 20 грн за метр у приватному жеку, це 2.5 років не оплати. У комунальному і 80 м - 9 років.
Певен, там ще борг тисяч 150 мінімум за тепло є.
Але що поробиш, якщо вчасно сплачувати комуналку, то звідки залишиться на інвестиції у дорогу київську нерухомість
Вообще то не платило много. Жек - контора застройщика. При конском тарифе - 5 грн кВт, 17 грн м2 - не было уборок. t теплоносителя зимой 38°. ТУ не выполнили, коммуникации по временной схеме. За что платить?
Это с весны контору сменили, ТУ выполнили, коммуникации закончили, прямые договора подписали, тариф правда я так и не увидел 1.68 грн кВт, его ж подняли в 2 раза.
Плюс война шла. с какого перепугу я, обычный гражданин, должен был платить за коммуналку, когда существование страны вообще было под угрозой? Вы вообще нормальные, А?
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