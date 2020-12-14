Додано: Нед 06 сер, 2023 12:23

Если я сейчас подам на жек в суд как несколько десятков квартир, то юридически, по закону, я не буду ничего платить.

проанализировав все их обращения и решения суда:

Всего обращений - 50

Отказано - 14 (отказано из за разницы адресов в договоре с ук и в праве собственности или если боржник прописан в другом городе и\или не удалось установить место регистрации, или дата договора с ук раньше чем дата оформленя права властности)

Выдано ухвалу на стягненя - 16

Перенаправили в другой суд - 1

суд не выдбувся - 19



Мало того я могу подать апелляцию и закон будет не моей стороне. Это юридический факт.



Ясно? Так шо не умничайте