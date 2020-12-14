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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 сер, 2023 12:04
Frant написав: cherchiltank написав:
В мене в будинку десь 10 власників не платять - бо війна і не мають змоги, але в гудвайні заварюється регулярно, в чаті я їх назвав дітьми війни і запропонував допомогу) квартплата 10 грн метр
Це норм, для укр-їліти.
Вона сама собі створила закони, щоб не платити.
beee написав:
Плюс война шла. с какого перепугу я, обычный гражданин, должен был платить за коммуналку, когда существование страны вообще было под угрозой? Вы вообще нормальные, А?
Ось вам типовий представник того соціального прошарку.
Втік від війни в Польщу 24.02.2022, і не вважає за потрібне платити за комуналку.
Спробував би він в Європі чи Америці провернути такий фокус...
ты втік. Ты сидишь за бугром и вещаешь. смылся отсюда со своими сыновьями, как кучма
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beee
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:08
beee написав:
Монобанк: ми з вами. Ми підтримуємо кожного у війні. Тому ми вам нарахували 7500 гривень штрафу за просрочку і блокуємо ваші картки. Тримайся друже.
ПриватБанк: ми з вами у цю складну мить. Тому вам нарахували 3500 гривень за просрочку оренди скриньки.
ЖЕК. Ми співчуваємо. Тому подаємо до суду. І штраф.
І так все.
Зато я. Я всім винен. А мені ніхто. Ні держава, ні виконавча, ніхто.
В садок вашу дитину? Дулю вам з маком. І дивись як держава про обов'язки згадала.
Це ж ви мені таке життя збудували.ви і вам подібні комуняки
вы подменяете закон своим представлением о справедливости
если вы считаете что жек обманывает - нужно было судиться до конца. Банки имеют вас за ваши провтывки, не согласны в их действиях - имейте их взамен.
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baraka
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:16
baraka написав: beee написав:
Монобанк: ми з вами. Ми підтримуємо кожного у війні. Тому ми вам нарахували 7500 гривень штрафу за просрочку і блокуємо ваші картки. Тримайся друже.
ПриватБанк: ми з вами у цю складну мить. Тому вам нарахували 3500 гривень за просрочку оренди скриньки.
ЖЕК. Ми співчуваємо. Тому подаємо до суду. І штраф.
І так все.
Зато я. Я всім винен. А мені ніхто. Ні держава, ні виконавча, ніхто.
В садок вашу дитину? Дулю вам з маком. І дивись як держава про обов'язки згадала.
Це ж ви мені таке життя збудували.ви і вам подібні комуняки
Я сплатив все. Борги, пені, штрафи, податки, все.
Але.
Я нікому нічого не винен взагалі і ніякого "гражданского долга" , а "только родителям"
вы подменяете закон своим представлением о справедливости
Когда закон работает только на мои обязанности, а на права не работает, то это не понятия а объективный перекос.
Против меня исполнительная работает, мои же права нарушает бездіяльностю. Это установленный факт Минюстом, а не просто субъективное мнение.
Так шо не рассказывайте
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beee
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:20
beee написав:
Когда закон работает только на мои обязанности, а на права не работает, то это не понятия а объективный перекос.
Против меня исполнительная работает, мои же права нарушает бездіяльностю. Это установленный факт Минюстом, а не просто субъективное мнение.
Так шо не рассказывайте
у каждого своя справедливость. Вы считаете что справедливо жеку не платить, а жек считает что раз многие не платят, то справедливо поднять тариф. На разных справедливостях мы далеко не уедем, а вот на одном законе - да. Считаете закон плохим - меняйте.
Вот что мешало судиться с жеком до конца ? Ткнуть его носом, ещё бы и при свои деньгах остались. Вы вместо того, чтобы дать сдачу съезжаете на то, как несправедлива жизнь.
так шо начинайте нести ответственность за свои действия.
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 06 сер, 2023 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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baraka
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:23
Если я сейчас подам на жек в суд как несколько десятков квартир, то юридически, по закону, я не буду ничего платить.
проанализировав все их обращения и решения суда:
Всего обращений - 50
Отказано - 14 (отказано из за разницы адресов в договоре с ук и в праве собственности или если боржник прописан в другом городе и\или не удалось установить место регистрации, или дата договора с ук раньше чем дата оформленя права властности)
Выдано ухвалу на стягненя - 16
Перенаправили в другой суд - 1
суд не выдбувся - 19
Мало того я могу подать апелляцию и закон будет не моей стороне. Это юридический факт.
Ясно? Так шо не умничайте
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beee
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:25
beee написав:
Вперше підтримаю Франта.
он потом не отцепится.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:27
beee написав:
Если я сейчас подам на жек в суд как несколько десятков квартир, то юридически, по закону, я не буду ничего платить.
проанализировав все их обращения и решения суда:
Всего обращений - 50
Отказано - 14 (отказано из за разницы адресов в договоре с ук и в праве собственности или если боржник прописан в другом городе и\или не удалось установить место регистрации, или дата договора с ук раньше чем дата оформленя права властности)
Выдано ухвалу на стягненя - 16
Перенаправили в другой суд - 1
суд не выдбувся - 19
Мало того я могу подать апелляцию и закон будет не моей стороне. Это юридический факт.
Ясно? Так шо не умничайте
о, надо же, оказывается надо платить за коммунальные услуги.
И да, если услуги предоставлены и вы не хотите доказывать что что-то не так, то да - надо платить.
так что не нойте и платите
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baraka
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:39
baraka написав: beee написав:
Если я сейчас подам на жек в суд как несколько десятков квартир, то юридически, по закону, я не буду ничего платить.
проанализировав все их обращения и решения суда:
Всего обращений - 50
Отказано - 14 (отказано из за разницы адресов в договоре с ук и в праве собственности или если боржник прописан в другом городе и\или не удалось установить место регистрации, или дата договора с ук раньше чем дата оформленя права властности)
Выдано ухвалу на стягненя - 16
Перенаправили в другой суд - 1
суд не выдбувся - 19
Мало того я могу подать апелляцию и закон будет не моей стороне. Это юридический факт.
Ясно? Так шо не умничайте
о, надо же, оказывается надо платить за коммунальные услуги.
И да, если услуги предоставлены и вы не хотите доказывать что что-то не так, то да - надо платить.
так что не нойте и платите
Я заплатил 3 месяца назад в полном объеме.
Мы занимаемся экспертизой некачественного предоставления услуг. И отсудим всё обратно.
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beee
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:48
beee
, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість
Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?!
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:57
beee написав:
Мы занимаемся экспертизой некачественного предоставления услуг. И отсудим всё обратно.
мы оба знаем что не отсудите
только что вы ныли как вас имеют во все щели, что судиться бесперспективно, что закон не на вашей стороне, а теперь резко отсудите ?
Вы определитесь, с позицией, эксперд
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baraka
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