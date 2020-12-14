Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:В мене в будинку десь 10 власників не платять - бо війна і не мають змоги, але в гудвайні заварюється регулярно, в чаті я їх назвав дітьми війни і запропонував допомогу) квартплата 10 грн метр
Це норм, для укр-їліти. Вона сама собі створила закони, щоб не платити.
beee написав:Плюс война шла. с какого перепугу я, обычный гражданин, должен был платить за коммуналку, когда существование страны вообще было под угрозой? Вы вообще нормальные, А?
Ось вам типовий представник того соціального прошарку. Втік від війни в Польщу 24.02.2022, і не вважає за потрібне платити за комуналку. Спробував би він в Європі чи Америці провернути такий фокус...
ты втік. Ты сидишь за бугром и вещаешь. смылся отсюда со своими сыновьями, как кучма
Я в столиці без перервів з 24.02.2022. Тебе жаба давить. Ти заздриш хоробрим людям. Тому що ти дристун.
5607331:cherchiltank"]В мене в будинку десь 10 власників не платять - бо війна і не мають змоги, але в гудвайні заварюється регулярно, в чаті я їх назвав дітьми війни і запропонував допомогу) квартплата 10 грн метр
Це норм, для укр-їліти. Вона сама собі створила закони, щоб не платити.
[quote="5607342:beee написав:Плюс война шла. с какого перепугу я, обычный гражданин, должен был платить за коммуналку, когда существование страны вообще было под угрозой? Вы вообще нормальные, А?
Ось вам типовий представник того соціального прошарку. Втік від війни в Польщу 24.02.2022, і не вважає за потрібне платити за комуналку. Спробував би він в Європі чи Америці провернути такий фокус...
ты втік. Ты сидишь за бугром и вещаешь. смылся отсюда со своими сыновьями, как кучма
Я в столиці без перервів з 24.02.2022. Тебе жаба давить. Ти заздриш хоробрим людям. Тому що ти дристун.[/quote] Хоробрі люди на фронті. Я теж в Києві безперервно з 24 лютого, але не вважаю це чимось особливим, а тим паче, якусь "хоробрість" приписувати - посоромились би
Шановні переселенці! Навіщо чекати на допомогу від держави 100500років, якщо можете безкоштовно чи за копійки поселитись в довколишніх селах навколо малих, чи великих міст! А хочете НЕ мазанку - так купіть хату з цегли по ціні євробляхи!)) >>> https://youtube.com/shorts/EAQM_CuWtYY?feature=share
Frant написав:Як назвати людину, яка кинула свою нерухомість, родичів, близьких - і втекла від війни за кордон? Тому що боялась гучних вибухів. Чи не на весь 2022 рік. Ще й комуналку не платив місяцями.