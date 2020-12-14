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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:02

  beee написав:
Frant написав:
  cherchiltank написав:В мене в будинку десь 10 власників не платять - бо війна і не мають змоги, але в гудвайні заварюється регулярно, в чаті я їх назвав дітьми війни і запропонував допомогу) квартплата 10 грн метр

Це норм, для укр-їліти.
Вона сама собі створила закони, щоб не платити.

  beee написав:Плюс война шла. с какого перепугу я, обычный гражданин, должен был платить за коммуналку, когда существование страны вообще было под угрозой? Вы вообще нормальные, А?

Ось вам типовий представник того соціального прошарку.
Втік від війни в Польщу 24.02.2022, і не вважає за потрібне платити за комуналку.
Спробував би він в Європі чи Америці провернути такий фокус...


ты втік. Ты сидишь за бугром и вещаешь. смылся отсюда со своими сыновьями, как кучма

Я в столиці без перервів з 24.02.2022.
Тебе жаба давить.
Ти заздриш хоробрим людям.
Тому що ти дристун.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:03

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Вперше підтримаю Франта.
он потом не отцепится.

Ти теж не платиш комуналку роками?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  beee написав:
Frant написав:
5607331:cherchiltank"]В мене в будинку десь 10 власників не платять - бо війна і не мають змоги, але в гудвайні заварюється регулярно, в чаті я їх назвав дітьми війни і запропонував допомогу) квартплата 10 грн метр

Це норм, для укр-їліти.
Вона сама собі створила закони, щоб не платити.

[quote="5607342:beee написав:Плюс война шла. с какого перепугу я, обычный гражданин, должен был платить за коммуналку, когда существование страны вообще было под угрозой? Вы вообще нормальные, А?

Ось вам типовий представник того соціального прошарку.
Втік від війни в Польщу 24.02.2022, і не вважає за потрібне платити за комуналку.
Спробував би він в Європі чи Америці провернути такий фокус...


ты втік. Ты сидишь за бугром и вещаешь. смылся отсюда со своими сыновьями, как кучма

Я в столиці без перервів з 24.02.2022.
Тебе жаба давить.
Ти заздриш хоробрим людям.
Тому що ти дристун.[/quote]
Хоробрі люди на фронті. Я теж в Києві безперервно з 24 лютого, але не вважаю це чимось особливим, а тим паче, якусь "хоробрість" приписувати - посоромились би
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:10

Як назвати людину, яка кинула свою нерухомість, родичів, близьких - і втекла від війни за кордон? Тому що боялась гучних вибухів. Чи не на весь 2022 рік. Ще й комуналку не платив місяцями.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 06 сер, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:10

Ехххх - не хоче тепер народ ні орати, ні сіяти, ні курочок..

Шановні переселенці! :)
Навіщо чекати на допомогу від держави 100500років, якщо можете безкоштовно чи за копійки поселитись в довколишніх селах навколо малих, чи великих міст!
А хочете НЕ мазанку - так купіть хату з цегли по ціні євробляхи!)) >>>
https://youtube.com/shorts/EAQM_CuWtYY?feature=share

Заодно і державі буде не напряжно))
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:14

  Amethyst написав:beee, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість :(

Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?! :)
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці 8)


Так озвучьте метраж, состояние, єтажность ?
П.С. Я б купил брежневку тіс.за 10.
Больше оно не стоит в данніх услових.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  beee написав:Мы занимаемся экспертизой некачественного предоставления услуг. И отсудим всё обратно.


мы оба знаем что не отсудите

только что вы ныли как вас имеют во все щели, что судиться бесперспективно, что закон не на вашей стороне, а теперь резко отсудите ?

Вы определитесь, с позицией, эксперд :)


Что ты там знаешь?
Наше осбб отсудит, вася. Это тебя имеют в дырку вместо головы, что -ли
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Як назвати людину, яка кинула свою нерухомість, родичів, близьких - і втекла від війни за кордон? Тому що боялась гучних вибухів. Чи не на весь 2022 рік. Ще й комуналку не платив місяцями.
Правильно. Ты ж втик
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:35

До нашої перемоги залишились лічені місяці?))

airmax78
Скромняга наш Ейр)) - вже липень позаду... Ви вже в Києві? 8)
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:36

  beee написав:Что ты там знаешь?
Наше осбб отсудит, вася. Это тебя имеют в дырку вместо головы, что -ли


не, не, дорогой, я не действую как действуешь ты - "вы все плохие, я жертва"

если я попал в фигню - ок, ищу где я провтыкал, ищу как я допустил такую ситуацию, в чём моя ошибка.

если я не согласен с жеком - я собираю факты его проёбов и сужусь.
не хочу попасть за просрочку - поэтому отключаю возможность кредитов.

а вот тыкать мне не надо, и строить из себя жертву тоже не надо, никто тебе ничего не должен.
baraka
 
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