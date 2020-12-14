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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11132111331113411135>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:39

  Amethyst написав:beee, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість :(

Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?! :)
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці 8)

Поставили цену за метр дороже цены ремонта или нет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:40

  Amethyst написав:beee, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість :(

Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?! :)
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці 8)

Поставили цену за метр дороже цены ремонта или нет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:43

  Хомякоид написав:
  Amethyst написав:beee, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість :(

Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?! :)
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці 8)


Так озвучьте метраж, состояние, єтажность ?
П.С. Я б купил брежневку тіс.за 10.
Больше оно не стоит в данніх услових.

У Вынныци повно их по 7-8-9 вже чы як?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:43

  барабашов написав:
  Amethyst написав:beee, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість :(

Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?! :)
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці 8)

Поставили цену за метр дороже цены ремонта или нет?

под 17..18 годовых сдач
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 06 сер, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раз речь зашла о жеках, я вижу тут их работники сидят.
То прыжок в обслуживании сделала столица.
Я помню на Хоффман Хаус наше осбб выгнало их УК с позором, плюс иски. Но сегодня столицу нужно похвалить. Их УК dim 9000 отличная. Я в войну им наперёд платил. Кстати, наверное как и остальные.
Вот пример, когда наполняемость более 100% без принуждения.
Что варшавский, что севен обслуживание на уровне

Может быть чуть-чуть хуже в Славутиче, но тоже достойно. Платил всю войну с запасом.
Востаннє редагувалось beee в Нед 06 сер, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:севен обслуживание на уровне

а почем ОСББ с охраной у Севена?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:49

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Amethyst написав:beee, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість :(

Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?! :)
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці 8)


Так озвучьте метраж, состояние, єтажность ?
П.С. Я б купил брежневку тіс.за 10.
Больше оно не стоит в данніх услових.

У Вынныци повно их по 7-8-9 вже чы як?


У Вінниці ракети на голову не падають.
Та і у Вінниці ціна на квартири хрущі стартують вже від 20 тис.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:49

  beee написав:Раз речь зашла о жеках, я вижу тут их работники сидят.
То прыжок в обслуживании сделала столица.
Я помню на Хоффман Хаус наше осбб выгнало их УК с позором, плюс иски. Но сегодня столицу нужно похвалить. Их УК dim 9000 отличная. Я в войну им наперёд платил. Кстати, наверное как и остальные.
Вот пример, когда наполняемость более 100% без принуждения.
Что варшавский, что севен обслуживание на уровне


ріел залучив дім9000 на свіжозданий жк окленд, тариф начебто поставили 18грн метр +400 за охорону. дорогувато за клас жк "майже комфорт"
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 13:49

  Amethyst написав:
  барабашов написав:
  Amethyst написав:beee, в принципі, держава -- це інструмент примусу у першу чергу. А от для чого цей примус робиться, це вже у другій черзі, особливо коли шукають справедливість :(

Я тільки не розумію де тут про обвал або хоча б про ціни на житло ?! :)
Я ніяк не можу продати брежнєвку на Солом'янці 8)

Поставили цену за метр дороже цены ремонта или нет?

под 17..18 годовых сдач

Не понял
Цена квартиры должна быть на уровне прибыли инвестора от арендаторов 17-18%? И сколько ж там аренда? 15(1К)-...-25(3К)тыс на моменте?
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Хомякоид
Это в Маммендорфе не падают
В Виннице 146% и Буков то в городе один макс и не для защиты хруща за 20тыс
Попробуйте в Харькове или Запоре за пачечьку брежневку купить, потом расскажете об успехах
барабашов
 
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