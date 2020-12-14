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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11132111331113411135
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Amethyst написав:
  beee написав:севен обслуживание на уровне

а почем ОСББ с охраной у Севена?
9.08 грн м2. 230 охрана
beee
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Не понял
Цена квартиры должна быть на уровне прибыли инвестора от арендаторов 17-18%? И сколько ж там аренда? 15(1К)-...-25(3К)тыс на моменте?
Аренда 9К за однушку 47 (+лоджия 7м!)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:16

  барабашов написав:Хомякоид
Это в Маммендорфе не падают
В Виннице 146% и Буков то в городе один макс и не для защиты хруща за 20тыс
Попробуйте в Харькове или Запоре за пачечьку брежневку купить, потом расскажете об успехах


Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад.
Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:16

  beee написав:
Amethyst написав:
  beee написав:севен обслуживание на уровне

а почем ОСББ с охраной у Севена?
9.08 грн м2. 230 охрана

А цена квартир там какая?
Investor_K
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