Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Хомякоид Это в Маммендорфе не падают В Виннице 146% и Буков то в городе один макс и не для защиты хруща за 20тыс Попробуйте в Харькове или Запоре за пачечьку брежневку купить, потом расскажете об успехах
Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад. Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал
барабашов написав:Хомякоид Это в Маммендорфе не падают В Виннице 146% и Буков то в городе один макс и не для защиты хруща за 20тыс Попробуйте в Харькове или Запоре за пачечьку брежневку купить, потом расскажете об успехах
Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад. Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал
барабашов написав:Хомякоид Это в Маммендорфе не падают В Виннице 146% и Буков то в городе один макс и не для защиты хруща за 20тыс Попробуйте в Харькове или Запоре за пачечьку брежневку купить, потом расскажете об успехах
Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад. Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал
Хомякоид написав:. Май 2023 года стал одним из самых тревожных месяцев с начала войны. В общей сложности, в этом месяце Украина пережила 16 воздушных атак. Больше всего ракет и дронов летело в сторону Киева.
Я так і написав - майже щодня. Вчитуйтесь уважно в текст якшо відповідаєте на нього.
Навіть вчора, була коротка тривога в Києві, і потім відміна, хоча область і більшість України було в тревогах.
Нагадайте, як часто після травня 2023 до Києва долітало?
Хомякоид написав: Май 2023 года стал одним из самых тревожных месяцев с начала войны. В общей сложности, в этом месяце Украина пережила 16 воздушных атак. Больше всего ракет и дронов летело в сторону Киева.
Я так і написав - майже щодня. Вчитуйтесь уважно в текст якшо відповідаєте на нього.
"Я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся."