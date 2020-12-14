Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29
Хомякоид написав: https://visitukraine.today/ru/blog/1986 ... -shot-down
Май 2023 года стал одним из самых тревожных месяцев с начала войны. В общей сложности, в этом месяце Украина пережила 16 воздушных атак. Больше всего ракет и дронов летело в сторону Киева.
Я так і написав - майже щодня. Вчитуйтесь уважно в текст якшо відповідаєте на нього.
Летіло не прилетіло, один місяць то не постійно, ви самі навчіться читати й розуміти прочитане, а то верзете всілякі нісенітниця з німеччини
Faceless
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:47
Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?
барабашов
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