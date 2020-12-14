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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11132111331113411135
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29

  Хомякоид написав: https://visitukraine.today/ru/blog/1986 ... -shot-down

Май 2023 года стал одним из самых тревожных месяцев с начала войны. В общей сложности, в этом месяце Украина пережила 16 воздушных атак. Больше всего ракет и дронов летело в сторону Киева.

Я так і написав - майже щодня. Вчитуйтесь уважно в текст якшо відповідаєте на нього.

Летіло не прилетіло, один місяць то не постійно, ви самі навчіться читати й розуміти прочитане, а то верзете всілякі нісенітниця з німеччини
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:29

  барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?

Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.
Zebra
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