Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?
Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.
А зарплаты как то коррелируют с ценой метра? Не в курсе их реального размера, чёрный рынок это один курс, гугл даст курс их дирхама или что там по центробанку же, но думаю там минимум за 300-400уе даже подметальщики работают, за строителей(после работы Суровикина особенно) промолчу.