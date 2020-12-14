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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11132111331113411135
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29

  Хомякоид написав: https://visitukraine.today/ru/blog/1986 ... -shot-down

Май 2023 года стал одним из самых тревожных месяцев с начала войны. В общей сложности, в этом месяце Украина пережила 16 воздушных атак. Больше всего ракет и дронов летело в сторону Киева.

Я так і написав - майже щодня. Вчитуйтесь уважно в текст якшо відповідаєте на нього.

Летіло не прилетіло, один місяць то не постійно, ви самі навчіться читати й розуміти прочитане, а то верзете всілякі нісенітниця з німеччини
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:29

  барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?

Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 02:32

  Zebra написав:
  барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?

Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.

А зарплаты как то коррелируют с ценой метра? Не в курсе их реального размера, чёрный рынок это один курс, гугл даст курс их дирхама или что там по центробанку же, но думаю там минимум за 300-400уе даже подметальщики работают, за строителей(после работы Суровикина особенно) промолчу.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:50

  барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:00

  beee написав:
Amethyst написав:
  beee написав:севен обслуживание на уровне

а почем ОСББ с охраной у Севена?
9.08 грн м2. 230 охрана

З таким тарифом скоро прибиральниця буде зі ржавим відром раз в місяць шваброю витирати підлогу і стіни - і да воду в відрі міняти не буде)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:02

  Zebra написав:
  барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?

Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.

Ну ось ми дійшли до обґрунтованої ціни в Києві - 1600 євро центр, 900 - сквозняки, до речі до війни в Сирії все було не так погано - в свій час пересічний сирієць був багатше пересічного киянина)
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:05

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.

Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:10

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад.
Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал :shock:
Це хіба в вашій хворій уяві прилітає щодня


https://visitukraine.today/ru/blog/1986 ... -shot-down

Май 2023 года стал одним из самых тревожных месяцев с начала войны. В общей сложности, в этом месяце Украина пережила 16 воздушных атак. Больше всего ракет и дронов летело в сторону Киева.

Я так і написав - майже щодня. Вчитуйтесь уважно в текст якшо відповідаєте на нього.

Бачу що в державний бюджет України потрібно закладати статтю витрат на психологічну допомогу громадянам, що залишаються за кордоном.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Для тих хто в Австрії треба фрейдистській підхід - а таких психологів дуже мало - щоб з кушеткою, віденською кавою і сосискою - такщо самі шукайте покине розібрали)
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