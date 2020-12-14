Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?
Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.
А зарплаты как то коррелируют с ценой метра? Не в курсе их реального размера, чёрный рынок это один курс, гугл даст курс их дирхама или что там по центробанку же, но думаю там минимум за 300-400уе даже подметальщики работают, за строителей(после работы Суровикина особенно) промолчу.
барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.
барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.
Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)
Хомякоид написав: Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад. Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал