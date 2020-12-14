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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 13:54
cherchiltank написав: Zebra написав: барабашов написав:
Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?
Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.
Ну ось ми дійшли до обґрунтованої ціни в Києві - 1600 євро центр, 900 - сквозняки, до речі до війни в Сирії все було не так погано - в свій час пересічний сирієць був багатше пересічного киянина)
на моменті $1К6 m2 нахалбуд ЛБ у ПС з ремонтом, $1К без
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