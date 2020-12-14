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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11130111311113211133>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:05

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.

Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:10

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад.
Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал :shock:
Це хіба в вашій хворій уяві прилітає щодня


https://visitukraine.today/ru/blog/1986 ... -shot-down

Май 2023 года стал одним из самых тревожных месяцев с начала войны. В общей сложности, в этом месяце Украина пережила 16 воздушных атак. Больше всего ракет и дронов летело в сторону Киева.

Я так і написав - майже щодня. Вчитуйтесь уважно в текст якшо відповідаєте на нього.

Бачу що в державний бюджет України потрібно закладати статтю витрат на психологічну допомогу громадянам, що залишаються за кордоном.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:09

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.

Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)



ви давно за київ виїзджали?
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:27

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.

Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)

у моего знакомого фермера две квартиры в Киеве. Бизнес небольшой - давит семечку. Дом, 2 квартиры в Киеве, одна в Болгарии, несколько авто. На этом фантазия куда тратить закончилась, а деньги ещё есть. Дети еще учатся в школе, обеспечены всем чего сами хотят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:54

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?

Гугл говорит 800 евро в центре и около 450 евро окраины за метр / Алеппо.

Ну ось ми дійшли до обґрунтованої ціни в Києві - 1600 євро центр, 900 - сквозняки, до речі до війни в Сирії все було не так погано - в свій час пересічний сирієць був багатше пересічного киянина)

на моменті $1К6 m2 нахалбуд ЛБ у ПС з ремонтом, $1К без
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:47

  beee написав:Раз речь зашла о жеках, я вижу тут их работники сидят.
То прыжок в обслуживании сделала столица.
Я помню на Хоффман Хаус наше осбб выгнало их УК с позором, плюс иски. Но сегодня столицу нужно похвалить. Их УК dim 9000 отличная. Я в войну им наперёд платил. Кстати, наверное как и остальные.
Вот пример, когда наполняемость более 100% без принуждения.
Что варшавский, что севен обслуживание на уровне

Может быть чуть-чуть хуже в Славутиче, но тоже достойно. Платил всю войну с запасом.

подскажите какой у них сейчас тариф в Севене, Славутиче и Варшавском?
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:51

  барабашов написав:Интересно, почём сейчас метр стоит в Хомсе и Алеппо, если хомяк уже в 200уе за метр макс оценивает 45ти летний кирпич в Киеве, и есть ли продажи в Марике сейчас и по какой цене?

при этом заплатил за недострой в виннице ПА1000 с гипсокартонными перегородками с соседней квартирой
смешной...
реально просроченная еда негативно влияет на моск...
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  beee написав:Раз речь зашла о жеках, я вижу тут их работники сидят.
То прыжок в обслуживании сделала столица.
Я помню на Хоффман Хаус наше осбб выгнало их УК с позором, плюс иски. Но сегодня столицу нужно похвалить. Их УК dim 9000 отличная. Я в войну им наперёд платил. Кстати, наверное как и остальные.
Вот пример, когда наполняемость более 100% без принуждения.
Что варшавский, что севен обслуживание на уровне

Может быть чуть-чуть хуже в Славутиче, но тоже достойно. Платил всю войну с запасом.

подскажите какой у них сейчас тариф в Севене, Славутиче и Варшавском?


В Славутиче другая УК. Называется "повітрофлотський сервіс". Любит их bud development . Догадываюсь, что неизгладимое впечатление осталось от воздухофлотского квартала.
Но нужно отдать должное, вчера и сегодня выполняется полировка всех лифтов и реставрация.
Севен: 9 грн м2
Варшавский плюс почему то 14 грн. Наверное от количества жильцов зависит
Славутич 8.8
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:08

beee ирпенские подземные паркинги выглядят привлекательнее..
vitaliiangel
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