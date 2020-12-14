vitaliiangel написав:

барабашов написав: А зарплаты как то коррелируют с ценой метра? А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?

зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.