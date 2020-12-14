Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.
Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)
Хомякоид написав: Не знаю сколько там процентов и как біло полсчитано но в Винницу последний раз масово прилетело год назад. Поєтому и пищу что в Киев где прилетает почти каждій день я б больше 10 тіс. за брежневку б не дал
барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.
Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)
барабашов написав:А зарплаты как то коррелируют с ценой метра?
зарплаты коррелируют с ценой метра когда у всех ноль в кармане и одинаковые возможности получить работу . Примерно как у нас в 90х. Но если у одних семей есть накопления, а у других их нет, при этом на рынке дефицит жилья, метры и зарплаты теряют любую взаимосвязь. Приезжает такой фермер Вася из села, почём у вас ярград, 3куе? та не вопрос и отслюнявил продавцу котлету, а киевские пэрэсичные со своими зарплатами, идут курить бамбук.
Вася із села, зазвичай таких грошей не бачить і не побачить)
у моего знакомого фермера две квартиры в Киеве. Бизнес небольшой - давит семечку. Дом, 2 квартиры в Киеве, одна в Болгарии, несколько авто. На этом фантазия куда тратить закончилась, а деньги ещё есть. Дети еще учатся в школе, обеспечены всем чего сами хотят.
beee написав:Раз речь зашла о жеках, я вижу тут их работники сидят. То прыжок в обслуживании сделала столица. Я помню на Хоффман Хаус наше осбб выгнало их УК с позором, плюс иски. Но сегодня столицу нужно похвалить. Их УК dim 9000 отличная. Я в войну им наперёд платил. Кстати, наверное как и остальные. Вот пример, когда наполняемость более 100% без принуждения. Что варшавский, что севен обслуживание на уровне
Может быть чуть-чуть хуже в Славутиче, но тоже достойно. Платил всю войну с запасом.
подскажите какой у них сейчас тариф в Севене, Славутиче и Варшавском?
beee написав:Раз речь зашла о жеках, я вижу тут их работники сидят. То прыжок в обслуживании сделала столица. Я помню на Хоффман Хаус наше осбб выгнало их УК с позором, плюс иски. Но сегодня столицу нужно похвалить. Их УК dim 9000 отличная. Я в войну им наперёд платил. Кстати, наверное как и остальные. Вот пример, когда наполняемость более 100% без принуждения. Что варшавский, что севен обслуживание на уровне
Может быть чуть-чуть хуже в Славутиче, но тоже достойно. Платил всю войну с запасом.
подскажите какой у них сейчас тариф в Севене, Славутиче и Варшавском?
В Славутиче другая УК. Называется "повітрофлотський сервіс". Любит их bud development . Догадываюсь, что неизгладимое впечатление осталось от воздухофлотского квартала. Но нужно отдать должное, вчера и сегодня выполняется полировка всех лифтов и реставрация. Севен: 9 грн м2 Варшавский плюс почему то 14 грн. Наверное от количества жильцов зависит Славутич 8.8
Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю. И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты. Ну скажите, давайте, что плохой именно я)