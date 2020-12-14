|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:15
beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)
Неее, неее
Не путайте причины и следствия
Сперва вы не оплатили ЖЭКу 60 тысяч и таких хитросделанных явно было много
Поэтому ЖЭК сделал - как шмогла из того, что было
А теперь, вы можете подавать в суд на ЖЭК, мол, оплатил, чому неналежне виконання обов"язків з їх сторони
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8290
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:19
beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13178
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:21
pesikot написав:
Неее, неее
Не путайте причины и следствия
причины см. выше
это изначально гнилая контора
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13178
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:26
Прохожий написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
Это на какой стадии постройки было и по какой цене? Относительно сегодняшней на готовый с доками голый бетон интересно
Надо бы узнать как мои кумовья у нас в Дельмаре квартиры покупали на стадии "льём монолит 20 этажа в первом из трёх доме" по 24этажа. Там хозяин с пацанами "дерзкий и пули не бояцца они", так что и 80% налом могли запросить.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3369
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:31
барабашов написав: Прохожий написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
Это на какой стадии постройки было и по какой цене? Относительно сегодняшней на готовый с доками голый бетон интересно
Надо бы узнать как мои кумовья у нас в Дельмаре квартиры покупали на стадии "льём монолит 20 этажа в первом из трёх доме" по 24этажа. Там хозяин с пацанами "дерзкий и пули не бояцца они", так что и 80% налом могли запросить.
это было на стадии "забор на проблемном участке", суды по проекту/этажности и т.д.
Я в свое время отписывал на ветке по ощущениям после посещения ОП...
даже в Каддоре такого треша не было...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13178
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:29
beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)
Такий КМБ-стайл. Ось тому люди і переплачують КАНу.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42484
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5209 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:30
барабашов написав: Прохожий написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
Это на какой стадии постройки было и по какой цене? Относительно сегодняшней на готовый с доками голый бетон интересно
Надо бы узнать как мои кумовья у нас в Дельмаре квартиры покупали на стадии "льём монолит 20 этажа в первом из трёх доме" по 24этажа. Там хозяин с пацанами "дерзкий и пули не бояцца они", так что и 80% налом могли запросить.
Така схема працювала на всіх етапах.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42484
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5209 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:31
До речі, хто не встановив генератори - мені здається саме час потурбуватись.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42484
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5209 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24071
|16204456
|
|
|1211
|5309443
|
|
|3
|5811
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|