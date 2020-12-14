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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11131111321113311134>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:15

  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)

Неее, неее
Не путайте причины и следствия :)

Сперва вы не оплатили ЖЭКу 60 тысяч и таких хитросделанных явно было много
Поэтому ЖЭК сделал - как шмогла из того, что было

А теперь, вы можете подавать в суд на ЖЭК, мол, оплатил, чому неналежне виконання обов"язків з їх сторони
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде.

в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  pesikot написав:Неее, неее
Не путайте причины и следствия

причины см. выше
это изначально гнилая контора
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:26

  Прохожий написав:
  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде.

в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...

Это на какой стадии постройки было и по какой цене? Относительно сегодняшней на готовый с доками голый бетон интересно
Надо бы узнать как мои кумовья у нас в Дельмаре квартиры покупали на стадии "льём монолит 20 этажа в первом из трёх доме" по 24этажа. Там хозяин с пацанами "дерзкий и пули не бояцца они", так что и 80% налом могли запросить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:31

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде.

в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...

Это на какой стадии постройки было и по какой цене? Относительно сегодняшней на готовый с доками голый бетон интересно
Надо бы узнать как мои кумовья у нас в Дельмаре квартиры покупали на стадии "льём монолит 20 этажа в первом из трёх доме" по 24этажа. Там хозяин с пацанами "дерзкий и пули не бояцца они", так что и 80% налом могли запросить.

это было на стадии "забор на проблемном участке", суды по проекту/этажности и т.д.
Я в свое время отписывал на ветке по ощущениям после посещения ОП...
даже в Каддоре такого треша не было...
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:29

  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)Зображення

Такий КМБ-стайл. Ось тому люди і переплачують КАНу.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:30

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде.

в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...

Это на какой стадии постройки было и по какой цене? Относительно сегодняшней на готовый с доками голый бетон интересно
Надо бы узнать как мои кумовья у нас в Дельмаре квартиры покупали на стадии "льём монолит 20 этажа в первом из трёх доме" по 24этажа. Там хозяин с пацанами "дерзкий и пули не бояцца они", так что и 80% налом могли запросить.

Така схема працювала на всіх етапах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, хто не встановив генератори - мені здається саме час потурбуватись.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 00:43

  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)Зображення


А чЁ? Концептуальный модный моп.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 01:10

  airmax78 написав:До речі, хто не встановив генератори - мені здається саме час потурбуватись.

А мені здається що енергетики вже готові до безперебійного постачання е/е і створили резервні лінії паралельної мережі.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 08 сер, 2023 01:11, всього редагувалось 1 раз.
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