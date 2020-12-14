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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11131111321113311134
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 01:10

Прохожий
Ну цена ж тогда(2017й?) за рисковый котлован наверно была всё таки пониже, чем хомяк в виннице отвалил(за метр) фактически в преддверии "сталинградской битвы", или нет?
Так что выхлоп кто то таки чуток поимел. Пусть это будет наш Печерский Бонд Респект.
Эйр когда там по версии форума плотно встрял всей красотой марала(состояние стройки) и почём тогда уже был там метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 02:07

  Zebra написав:
  airmax78 написав:До речі, хто не встановив генератори - мені здається саме час потурбуватись.

А мені здається що енергетики вже готові до безперебійного постачання е/е і створили резервні лінії паралельної мережі.

Дай бог, але не впевнений.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 05:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Investor_K
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