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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 01:10
Прохожий
Ну цена ж тогда(2017й?) за рисковый котлован наверно была всё таки пониже, чем хомяк в виннице отвалил(за метр) фактически в преддверии "сталинградской битвы", или нет?
Так что выхлоп кто то таки чуток поимел. Пусть это будет наш Печерский Бонд Респект.
Эйр когда там по версии форума плотно встрял всей красотой марала(состояние стройки) и почём тогда уже был там метр?
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барабашов
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Додано: Вів 08 сер, 2023 02:07
Zebra написав: airmax78 написав:
До речі, хто не встановив генератори - мені здається саме час потурбуватись.
А мені здається що енергетики вже готові до безперебійного постачання е/е і створили резервні лінії паралельної мережі.
Дай бог, але не впевнений.
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airmax78
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Додано: Вів 08 сер, 2023 05:42
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Investor_K
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Додано: Вів 08 сер, 2023 08:12
Прохожий написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
вирогідно 40% і є фактична ціна метра...
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 08 сер, 2023 09:12
Investor_K
Investor_K написав:Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Як закінчиться війна. І перестане надходити фінансова допомога від США і Європи.
На даний момент 50% бюджету - це гроші не з України.
Чиновники користуються моментом - дерибан держ. фінансів йде такий, що аж дим стоїть.
Модернізація музеїв, ремонт доріг, заміна срсрсівської плитки на станціях метро (годна була плитка, не було жодної потреби її міняти), купівля нового обладнання для шкіл (хоча виїхало 6 млн чоловік жінок з дітьми).
Яка війна???
Фронт потребує мін, снарядів, які можна точити в гаражах.
Ніхто не планує цього робити. То не для української їліти. Українська їліта, бувші "трієшники" - ставить перед собою іншу мету. І успішно її виконує.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 08 сер, 2023 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Вів 08 сер, 2023 09:19
Slon_Nosov написав: Прохожий написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
вирогідно 40% і є фактична ціна метра...
там подземный город под землёй в два уровня, где высота - для грузовиков новуса. это очень дорого. этажность из-за скандалов, конкретно снизили. большое количество секций и в каждой два дорогих лифта - около 30 лифтов при этажности +-12.
ещё и девелопер - ноунейм с регистрацией Кипр. но мы то знаем, кто собственник
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beee
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