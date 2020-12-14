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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 01:10
Прохожий
Ну цена ж тогда(2017й?) за рисковый котлован наверно была всё таки пониже, чем хомяк в виннице отвалил(за метр) фактически в преддверии "сталинградской битвы", или нет?
Так что выхлоп кто то таки чуток поимел. Пусть это будет наш Печерский Бонд Респект.
Эйр когда там по версии форума плотно встрял всей красотой марала(состояние стройки) и почём тогда уже был там метр?
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барабашов
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Додано: Вів 08 сер, 2023 02:07
Zebra написав: airmax78 написав:
До речі, хто не встановив генератори - мені здається саме час потурбуватись.
А мені здається що енергетики вже готові до безперебійного постачання е/е і створили резервні лінії паралельної мережі.
Дай бог, але не впевнений.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 05:42
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Investor_K
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Додано: Вів 08 сер, 2023 08:12
Прохожий написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
вирогідно 40% і є фактична ціна метра...
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 08 сер, 2023 09:19
Slon_Nosov написав: Прохожий написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде.
в свое время Я рассматривал ЯГ как инвестицию, но после того как мне сказали в ОП что нужно принести и отдать 60% налом в $ а на остальные 40% будет договор лично мне сразу стало понятно что контора гнилая по сути...
вирогідно 40% і є фактична ціна метра...
там подземный город под землёй в два уровня, где высота - для грузовиков новуса. это очень дорого. этажность из-за скандалов, конкретно снизили. большое количество секций и в каждой два дорогих лифта - около 30 лифтов при этажности +-12.
ещё и девелопер - ноунейм с регистрацией Кипр. но мы то знаем, кто собственник
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Додано: Вів 08 сер, 2023 10:20
beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)
це де такі дешманські двері?
в нахалбуді ПС і то ліпше виглядає МЗК
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 сер, 2023 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 10:23
Investor_K написав:
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
скоро, вам повідомлять, не переживайте
питання в іншому, коли дно, щоб скупитися і не прогадати?
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Додано: Вів 08 сер, 2023 10:25
Investor_K написав:
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я 10 років чекав це питання
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:37
pesikot написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)
Неее, неее
Не путайте причины и следствия
Сперва вы не оплатили ЖЭКу 60 тысяч и таких хитросделанных явно было много
Поэтому ЖЭК сделал - как шмогла из того, что было
А теперь, вы можете подавать в суд на ЖЭК, мол, оплатил, чому неналежне виконання обов"язків з їх сторони
Перед началом ремонта методом шантажа с меня сбили 25 тысяч наперёд.
Плюс залог за штукатурную станцию 2куе.
Так что бедные они несчастные дармоеды.
Плохо конечно когда депутаты владеют большим количеством м2 в ЖК и не дают сменить УК.
Натолкнуло на мысль. А ведь это страна в уменьшенном масштабе.
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beee
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Додано: Вів 08 сер, 2023 12:06
екснардепа Микитася судили за подію, яка відбулася 5 липня 2019 року у селі Любеч Чернігівської області. Політик приїхав у свій виборчий округ як кандидат у нардепи. Без запрошення Микитась зайшов до актової зали Любецької селищної ради, де відбувалася робоча нарада голови ради Сергія Пінчука з працівниками ради та депутатським корпусом. Сівши поруч із Пінчуком, обранець почав негативно висловлюватися про роботу голови селищної ради та лаятися. Селищний голова доручив підлеглим викликати поліцію, а сам узяв телефон і намагався вийти. Однак Микитась йому завадив: схопив посадовця рукою за шию і вибив з рук його телефона. Далі екснардеп узяв телефон селищного голови і жбурнув у стіну.
Колишній народний депутат Максим Микитась уник кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства. Таку ініціативу висловив головуючий суддя. Він поставив на обговорення учасників процесу питання про закриття кримінального провадження за строками давності. Прокурор та обвинувачений не заперечували. Потерпілий і колишній Любецький селищний голова Сергій Пінчук не з’явився, але письмово повідомив: не проти закриття справи, претензій морального та матеріального характеру до Микитася не має.
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