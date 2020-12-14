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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11132111331113411135
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:38

із цікавого... жк лебедіний, інвестування на єтапі будівництва 1к квартири по 800 долларів метр, зараз забудовник продає по 1800 долларів.
послуга дизайнера з роззробки проекта 30000 грн.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ПриватБанк:

з 1 серпня банк відновив кредитування житла під 7%
Сума кредиту до 4 млн грн
Термін кредитування до 20 років
Авансовий платіж від 20%


Прикольно
beee
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:48

  Slon_Nosov написав:із цікавого... жк лебедіний, інвестування на єтапі будівництва 1к квартири по 800 долларів метр, зараз забудовник продає по 1800 долларів.
послуга дизайнера з роззробки проекта 30000 грн.

Вы купили, а сейчас сдаёте уже? А с ремонтом сколько там к примеру стоит метр?
И причём к застройщику дизайнер?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:54

  Frant написав:Звісно, частина грошей з іноземної допомоги - трапляє на КРЖН.
наоборот, сейчас все хомячат бабло и никто ничего не покупает. Сделок нет. А когда война закончится, сотни тысяч покупателей с котлетами придут за квартирами. Ловите дно сейчас. Хуже уже не будет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:07

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Звісно, частина грошей з іноземної допомоги - трапляє на КРЖН.
наоборот, сейчас все хомячат бабло и никто ничего не покупает. Сделок нет. А когда война закончится, сотни тысяч покупателей с котлетами придут за квартирами. Ловите дно сейчас. Хуже уже не будет.

100%
мы же победим, польются инвестиции и все быстренько забудут про бардак, нарушения прав человека и захотят тут жить
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:11

  Феодал написав:все быстренько забудут про бардак, нарушения прав человека и захотят тут жить
бардак начался вчера? в 2006-2008 бардака и нарушения прав человека не было?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:27

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  beee написав:ПриватБанк:

з 1 серпня банк відновив кредитування житла під 7%
Сума кредиту до 4 млн грн
Термін кредитування до 20 років
Авансовий платіж від 20%


Прикольно

Прикольно, якщо:
1. Скоро завершиться війна
2. 7% для всіх

п.с.
Щось не хочеться через 3-4міс. свою дружину напрягати, щоб встрягала в іпотеку - так як ще не вирішив, що з цією смарт-квартирою робити, яку мають до кінця року здати... - і ремонт/не ремонт... і заморожувати/не заморожувати... :?: :roll:
(продавати не хочу)
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:29

  Успіх написав:
  beee написав:ПриватБанк:

з 1 серпня банк відновив кредитування житла під 7%
Сума кредиту до 4 млн грн
Термін кредитування до 20 років
Авансовий платіж від 20%


Прикольно

Прикольно, якщо:
1. Скоро завершиться війна
2. 7% для всіх

п.с.
Щось не хочеться через 3-4міс. свою дружину напрягати, щоб встрягала в іпотеку - так як ще не вирішив, що з цією смарт-квартирою робити, яку мають до кінця року здати... - і ремонт/не ремонт... і заморожувати/не заморожувати... :?: :roll:
(продавати не хочу)

7% це халява, при двозначній інфляції, Успіх любить халяву (Бі2Бі джуверелі, халявний ріел ...), дивно чому не хоче ще раз, невже наївся халявної халяви? А як же Д - думайте? З - зробимовсіхразом?

Ти того, продай ту кавалірку за скільки дадуть, та візьми в іпотеку нормальну 3к квартиру. Жінка вчиталька, сам військовий, двоє дітей. Халявна іпотека так і проситься. Може підмазати потрібно буде, але то таке, в армії вже навчився як ржаві механізми приводити в рух.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:34

Успіх
Зачем продавать?
По твоей совместной со Швондером программе её и так конфискуют за неуплату налога в 10% в год от рыночной цены такой же с ремонтом рядом с "площадью рынок"
А вклады "на ремонт" заморозят до 2036 года пока на них не будет разработан наш аналог Леопарда 3ХХ.
И вернут их уже опосля по совсем другому курсу(спроси папу за 91/92й годы и павловские 500р с книжки в месяц максимум)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:56

  flyman написав:
  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)Зображення

це де такі дешманські двері?
в нахалбуді ПС і то ліпше виглядає МЗК

Це протипожежні двері. Вони такі і повинні бути. Можуть, звісно, бути і більш сексі, але тоді і ціна на них летить у космос.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 08 сер, 2023 15:00, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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