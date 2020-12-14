із цікавого... жк лебедіний, інвестування на єтапі будівництва 1к квартири по 800 долларів метр, зараз забудовник продає по 1800 долларів.
послуга дизайнера з роззробки проекта 30000 грн.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:38
із цікавого... жк лебедіний, інвестування на єтапі будівництва 1к квартири по 800 долларів метр, зараз забудовник продає по 1800 долларів.
послуга дизайнера з роззробки проекта 30000 грн.
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ПриватБанк:
з 1 серпня банк відновив кредитування житла під 7%
Сума кредиту до 4 млн грн
Термін кредитування до 20 років
Авансовий платіж від 20%
Прикольно
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:48
Вы купили, а сейчас сдаёте уже? А с ремонтом сколько там к примеру стоит метр?
И причём к застройщику дизайнер?
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:54
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:07
100%
мы же победим, польются инвестиции и все быстренько забудут про бардак, нарушения прав человека и захотят тут жить
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:11
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:27
Думаю! Дію! Багатію!©)))
Прикольно, якщо:
1. Скоро завершиться війна
2. 7% для всіх
п.с.
Щось не хочеться через 3-4міс. свою дружину напрягати, щоб встрягала в іпотеку - так як ще не вирішив, що з цією смарт-квартирою робити, яку мають до кінця року здати... - і ремонт/не ремонт... і заморожувати/не заморожувати...
(продавати не хочу)
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:29
7% це халява, при двозначній інфляції, Успіх любить халяву (Бі2Бі джуверелі, халявний ріел ...), дивно чому не хоче ще раз, невже наївся халявної халяви? А як же Д - думайте? З - зробимовсіхразом?
Ти того, продай ту кавалірку за скільки дадуть, та візьми в іпотеку нормальну 3к квартиру. Жінка вчиталька, сам військовий, двоє дітей. Халявна іпотека так і проситься. Може підмазати потрібно буде, але то таке, в армії вже навчився як ржаві механізми приводити в рух.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 сер, 2023 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:34
Успіх
Зачем продавать?
По твоей совместной со Швондером программе её и так конфискуют за неуплату налога в 10% в год от рыночной цены такой же с ремонтом рядом с "площадью рынок"
А вклады "на ремонт" заморозят до 2036 года пока на них не будет разработан наш аналог Леопарда 3ХХ.
И вернут их уже опосля по совсем другому курсу(спроси папу за 91/92й годы и павловские 500р с книжки в месяц максимум)
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:56
Це протипожежні двері. Вони такі і повинні бути. Можуть, звісно, бути і більш сексі, але тоді і ціна на них летить у космос.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 08 сер, 2023 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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