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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11133111341113511136
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:14

  airmax78 написав:Це протипожежні двері. Вони такі і повинні бути. Можуть, звісно, бути і більш сексі, але тоді і ціна на них летить у космос.

підлога в МЗС нахалбуду в ПС, теж більш сексі
єдине сумнівне сексі, що можливо є газ, а в нахалбуді нема 146%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:19

  барабашов написав:
  Slon_Nosov написав:із цікавого... жк лебедіний, інвестування на єтапі будівництва 1к квартири по 800 долларів метр, зараз забудовник продає по 1800 долларів.
послуга дизайнера з роззробки проекта 30000 грн.

Вы купили, а сейчас сдаёте уже? А с ремонтом сколько там к примеру стоит метр?
И причём к застройщику дизайнер?


Товариш купувал для себе, на данний час отримав документи і збираеться робити ремонт.
До речі інший хлопець в той же час вкладався в чарівне місто і зараз там тиша на будівницьтві. Імхо, київміськбуд банкрот.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:20

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  beee написав:Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)Зображення

це де такі дешманські двері?
в нахалбуді ПС і то ліпше виглядає МЗК

Це протипожежні двері. Вони такі і повинні бути. Можуть, звісно, бути і більш сексі, але тоді і ціна на них летить у космос.

Про космос в ЖЕКу сказали?) Справа в тому, що ці протипожежні двері у нас виготовляють ті самі люди, що і проводять протипожежну обробку конструкцій, ставлять протипожежну сигналізацію з підключенням до пульту тощо, тобто контори тісно пов‘язані з босами ДСНС. Фактично платиш за корупційну складову, а не за продукт як такий. Немає там космічних технологій, просто пацики настільки впевнені в собі, що не вкладаються в нормальне обладнання. Конкуренти - свої ж, територія поділена. Чого паритись?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:59

  gonchik74 написав:Про космос в ЖЕКу сказали?) Справа в тому, що ці протипожежні двері у нас виготовляють ті самі люди, що і проводять протипожежну обробку конструкцій, ставлять протипожежну сигналізацію з підключенням до пульту тощо, тобто контори тісно пов‘язані з босами ДСНС. Фактично платиш за корупційну складову, а не за продукт як такий. Немає там космічних технологій, просто пацики настільки впевнені в собі, що не вкладаються в нормальне обладнання. Конкуренти - свої ж, територія поділена. Чого паритись?)

Хотіли замінити подібні двері на щось більш привабливе в квітці. Там їх 6 двостворчатих стоїть. Подивились скільки коштують ну хоча б ледь цивільніщі - вирішили, що покищо не на часі.
До речі, хто був в Роял Тауер - також бачив що там стоїть на входах/виходах з ліфтових холів. Так, відтюнінговане, але в основі +/- те саме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 16:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

там точно 3000 дол/м2? може 1300?
Нумізматика УКРАЇНА
 
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