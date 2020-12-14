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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 сер, 2023 15:14
airmax78 написав:
Це протипожежні двері. Вони такі і повинні бути. Можуть, звісно, бути і більш сексі, але тоді і ціна на них летить у космос.
підлога в МЗС нахалбуду в ПС, теж більш сексі
єдине сумнівне сексі, що можливо є газ, а в нахалбуді нема 146%
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Додано: Вів 08 сер, 2023 15:19
барабашов написав: Slon_Nosov написав:
із цікавого... жк лебедіний, інвестування на єтапі будівництва 1к квартири по 800 долларів метр, зараз забудовник продає по 1800 долларів.
послуга дизайнера з роззробки проекта 30000 грн.
Вы купили, а сейчас сдаёте уже? А с ремонтом сколько там к примеру стоит метр?
И причём к застройщику дизайнер?
Товариш купувал для себе, на данний час отримав документи і збираеться робити ремонт.
До речі інший хлопець в той же час вкладався в чарівне місто і зараз там тиша на будівницьтві. Імхо, київміськбуд банкрот.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 15:20
airmax78 написав: flyman написав: beee написав:
Вот, что олицетворяет жек в яр граде. Символизирует отношение к потребителю.
И за это я отвалил 60 тысяч. Ещё судебный сбор и услуги виконавця, который вынес постановление спустя 3 месяца после оплаты.
Ну скажите, давайте, что плохой именно я)
це де такі дешманські двері?
в нахалбуді ПС і то ліпше виглядає МЗК
Це протипожежні двері. Вони такі і повинні бути. Можуть, звісно, бути і більш сексі, але тоді і ціна на них летить у космос.
Про космос в ЖЕКу сказали?) Справа в тому, що ці протипожежні двері у нас виготовляють ті самі люди, що і проводять протипожежну обробку конструкцій, ставлять протипожежну сигналізацію з підключенням до пульту тощо, тобто контори тісно пов‘язані з босами ДСНС. Фактично платиш за корупційну складову, а не за продукт як такий. Немає там космічних технологій, просто пацики настільки впевнені в собі, що не вкладаються в нормальне обладнання. Конкуренти - свої ж, територія поділена. Чого паритись?)
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gonchik74
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Додано: Вів 08 сер, 2023 15:59
gonchik74 написав:
Про космос в ЖЕКу сказали?) Справа в тому, що ці протипожежні двері у нас виготовляють ті самі люди, що і проводять протипожежну обробку конструкцій, ставлять протипожежну сигналізацію з підключенням до пульту тощо, тобто контори тісно пов‘язані з босами ДСНС. Фактично платиш за корупційну складову, а не за продукт як такий. Немає там космічних технологій, просто пацики настільки впевнені в собі, що не вкладаються в нормальне обладнання. Конкуренти - свої ж, територія поділена. Чого паритись?)
Хотіли замінити подібні двері на щось більш привабливе в квітці. Там їх 6 двостворчатих стоїть. Подивились скільки коштують ну хоча б ледь цивільніщі - вирішили, що покищо не на часі.
До речі, хто був в Роял Тауер - також бачив що там стоїть на входах/виходах з ліфтових холів. Так, відтюнінговане, але в основі +/- те саме.
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airmax78
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Додано: Вів 08 сер, 2023 16:58
там точно 3000 дол/м2? може 1300?
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Додано: Вів 08 сер, 2023 19:19
vitaliiangel написав: Феодал написав:
все быстренько забудут про бардак, нарушения прав человека и захотят тут жить
бардак начался вчера? в 2006-2008 бардака и нарушения прав человека не было?
Було дофіга західних грошей і валютна іпотека - сучасного дитла не було майже зовсім
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:01
airmax78 написав:
До речі, хто був в Роял Тауер - також бачив що там стоїть на входах/виходах з ліфтових холів. Так, відтюнінговане, але в основі +/- те саме.
усє то воно так...алє трішєчки нє так...
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:06
beee написав:
там подземный город под землёй в два уровня, где высота - для грузовиков новуса. это очень дорого. этажность из-за скандалов, конкретно снизили. большое количество секций и в каждой два дорогих лифта - около 30 лифтов при этажности +-12.
ещё и девелопер - ноунейм с регистрацией Кипр. но мы то знаем, кто собственник
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:17
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: Феодал написав:
все быстренько забудут про бардак, нарушения прав человека и захотят тут жить
бардак начался вчера? в 2006-2008 бардака и нарушения прав человека не было?
Було дофіга західних грошей і валютна іпотека - сучасного дитла не було майже зовсім
Зараз західних грошей ще більше, різке зростання вартості житла питання максимум 18 місяців.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:22
Було дофіга західних грошей і валютна іпотека - сучасного дитла не було майже зовсім[/quote]
Зараз західних грошей ще більше, різке зростання вартості житла питання максимум 18 місяців.[/quote]
Ці гроші не ідуть на валютну іпотеку - це для пенсій, субсидій, відновлення зруйнованого, підтримання гривні, а частина взагалі йде на виплату раніше взятих кредитів ну і овдп як ви думаєте з чого виплачують?)
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