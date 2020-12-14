Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/ Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде