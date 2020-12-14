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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11134111351113611137
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:25

  Нумізматика УКРАЇНА написав:там точно 3000 дол/м2? може 1300?

Собівартість там планувалась виходячи з продажної ціни у 1300-1700 за м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/
Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
cherchiltank
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