Собівартість там планувалась виходячи з продажної ціни у 1300-1700 за м.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:25
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
Додано: Сер 09 сер, 2023 07:16
"Хрущі" подорожчали???
"Ехперт Кржн" Вітальєн, де боротьба з радянським жилим фондом????
Він же нікому не потрібен?)))
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