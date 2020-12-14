Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/ Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/ Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
"Хрущі" подорожчали??? "Ехперт Кржн" Вітальєн, де боротьба з радянським жилим фондом???? Він же нікому не потрібен?)))
Це про первинний ринок - але він за собою підтягне здорожчання найдешевшого сегменту - тих же хрущів, нові преміальні обʼєкти та бізнес просто не будуть будуватися
cherchiltank написав:Ці гроші не ідуть на валютну іпотеку - це для пенсій, субсидій, відновлення зруйнованого, підтримання гривні, а частина взагалі йде на виплату раніше взятих кредитів ну і овдп як ви думаєте з чого виплачують?)
а тех кому платят % по овгз вы забыли? и тех кому то оплачиваются услуги по восстановлению разрушений. У вас получается заплатили по овгз, строителям, военным, обеспечению армии и всё куяк (деньги куда-то исчезли).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 09:41, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/ Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
"Хрущі" подорожчали??? "Ехперт Кржн" Вітальєн, де боротьба з радянським жилим фондом???? Він же нікому не потрібен?)))
Це про первинний ринок - але він за собою підтягне здорожчання найдешевшого сегменту - тих же хрущів, нові преміальні обʼєкти та бізнес просто не будуть будуватися
cherchiltank написав:Ці гроші не ідуть на валютну іпотеку - це для пенсій, субсидій, відновлення зруйнованого, підтримання гривні, а частина взагалі йде на виплату раніше взятих кредитів ну і овдп як ви думаєте з чого виплачують?)
а тех кому платят % по овгз вы забыли? и тех кому то оплачиваются услуги по восстановлению разрушений. У вас получается заплатили по овгз, строителям, военным, обеспечению армии и всё куяк (деньги куда-то исчезли).
В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги. со снижением доходности овгз начнет дорожать недвижимость. Потому что больше некуда. Сейчас выгоднее овгз.
cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги.
У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу