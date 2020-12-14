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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11134111351113611137
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:25

  Нумізматика УКРАЇНА написав:там точно 3000 дол/м2? може 1300?

Собівартість там планувалась виходячи з продажної ціни у 1300-1700 за м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/
Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:19

  Frant написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/
Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде

"Хрущі" подорожчали???
"Ехперт Кржн" Вітальєн, де боротьба з радянським жилим фондом????
Він же нікому не потрібен?)))

Це про первинний ринок - але він за собою підтягне здорожчання найдешевшого сегменту - тих же хрущів, нові преміальні обʼєкти та бізнес просто не будуть будуватися
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:14

  cherchiltank написав:Ці гроші не ідуть на валютну іпотеку - це для пенсій, субсидій, відновлення зруйнованого, підтримання гривні, а частина взагалі йде на виплату раніше взятих кредитів ну і овдп як ви думаєте з чого виплачують?)
а тех кому платят % по овгз вы забыли? и тех кому то оплачиваются услуги по восстановлению разрушений. У вас получается заплатили по овгз, строителям, военным, обеспечению армии и всё куяк (деньги куда-то исчезли).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:41

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/
Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде

"Хрущі" подорожчали???
"Ехперт Кржн" Вітальєн, де боротьба з радянським жилим фондом????
Він же нікому не потрібен?)))

Це про первинний ринок - але він за собою підтягне здорожчання найдешевшого сегменту - тих же хрущів, нові преміальні обʼєкти та бізнес просто не будуть будуватися

Вітальєн буде плакати))))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:42

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ці гроші не ідуть на валютну іпотеку - це для пенсій, субсидій, відновлення зруйнованого, підтримання гривні, а частина взагалі йде на виплату раніше взятих кредитів ну і овдп як ви думаєте з чого виплачують?)
а тех кому платят % по овгз вы забыли? и тех кому то оплачиваются услуги по восстановлению разрушений. У вас получается заплатили по овгз, строителям, военным, обеспечению армии и всё куяк (деньги куда-то исчезли).

В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:46

  cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги. со снижением доходности овгз начнет дорожать недвижимость. Потому что больше некуда. Сейчас выгоднее овгз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:09

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги.

У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:17

  cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
и куда вы будете со 100куе смотреть? на польские депрессивные города типа битома https://mojapl.com/bytom-samyj-depressi ... -v-polshe/
правда лучше Киева/Одессы?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:22

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
и куда вы будете со 100куе смотреть? на польские депрессивные города типа битома https://mojapl.com/bytom-samyj-depressi ... -v-polshe/
правда лучше Киева/Одессы?

Бабено, в Польщі немає війни.
І не буде - польська еліта своєчасно організувала прийняття Польщі в НАТО. На відміну від нашої бидлоти, яка хотіла (і зараз хоче) безконтрольно красти і далі.

Ти бував(ла) хоч раз в "депресивних" польських містечках? Чи ти знову начиталась московитської пропаганди? :mrgreen:
Frant
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