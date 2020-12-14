Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/ Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
cherchiltank написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/8/703034/ Якщо коротко середня ціна в Києві знизилася на 4 відсотки з початку року, при цьому верхній і середній сегмент знизився найбільше а економ подорожчав на 2 відсотки - те що яі казав - верхній сегмент потихеньку буде дешевшати, найдешевший дорожчати - все що за 150 тисяч плюс - дорожчати точно не буде
"Хрущі" подорожчали??? "Ехперт Кржн" Вітальєн, де боротьба з радянським жилим фондом???? Він же нікому не потрібен?)))
Це про первинний ринок - але він за собою підтягне здорожчання найдешевшого сегменту - тих же хрущів, нові преміальні обʼєкти та бізнес просто не будуть будуватися
cherchiltank написав:Ці гроші не ідуть на валютну іпотеку - це для пенсій, субсидій, відновлення зруйнованого, підтримання гривні, а частина взагалі йде на виплату раніше взятих кредитів ну і овдп як ви думаєте з чого виплачують?)
а тех кому платят % по овгз вы забыли? и тех кому то оплачиваются услуги по восстановлению разрушений. У вас получается заплатили по овгз, строителям, военным, обеспечению армии и всё куяк (деньги куда-то исчезли).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 09:41, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Ці гроші не ідуть на валютну іпотеку - це для пенсій, субсидій, відновлення зруйнованого, підтримання гривні, а частина взагалі йде на виплату раніше взятих кредитів ну і овдп як ви думаєте з чого виплачують?)
а тех кому платят % по овгз вы забыли? и тех кому то оплачиваются услуги по восстановлению разрушений. У вас получается заплатили по овгз, строителям, военным, обеспечению армии и всё куяк (деньги куда-то исчезли).
В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги. со снижением доходности овгз начнет дорожать недвижимость. Потому что больше некуда. Сейчас выгоднее овгз.
cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги.
У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги. со снижением доходности овгз начнет дорожать недвижимость. Потому что больше некуда. Сейчас выгоднее овгз.
зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США, Нерухомість, яку моніторю (сегмент кавалірки) ні обл. центрі ЗУ, ні в КРЖН не сказав би що дорожчає. Від 24.02.22 на ЗУ РН підріс у $, але вибір кавалірок жиденький. З весни стабілізувався в ціні, і потрохи почав планувати до низу.
КРЖН ріст ціни кавалірок в основному пов"язаний з станом готовності житла. Зараз появилася нова порція новобуду в стадії будівництва, ціна в $ приблизно 2021, $700+- m2.
На РН ЗУ дохідність оренди нижча чим КРЖН.
оКРЖН несподівано дорогий, як на мене. З чим це пов"язано, тяжко сказати.
Схиляюся до забетонування в нахалбуді ПС КРЖН в пішій доступності ШРТ.
cherchiltank написав:В основному платять банкам і фондам які є тримачами овдп - потім виводиться за кордон або купляється чергова яхта)
это примитивный взгляд на вещи, в стиле быдло-элит франта. В Украине у 10% населения есть лишние деньги. Овгз, депозиты, недвижимость и всё, куда еще инвестировать? свободных бизнес-ниш нет, а деньги есть. Банки инвестируют в овгз НЕ СВОИ деньги. со снижением доходности овгз начнет дорожать недвижимость. Потому что больше некуда. Сейчас выгоднее овгз.
зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США, Нерухомість, яку моніторю (сегмент кавалірки) ні обл. центрі ЗУ, ні в КРЖН не сказав би що дорожчає. Від 24.02.22 на ЗУ РН підріс у $, але вибір кавалірок жиденький. З весни стабілізувався в ціні, і потрохи почав планувати до низу.
КРЖН ріст ціни кавалірок в основному пов"язаний з станом готовності житла. Зараз появилася нова порція новобуду в стадії будівництва, ціна в $ приблизно 2021, $700+- m2.
На РН ЗУ дохідність оренди нижча чим КРЖН.
оКРЖН несподівано дорогий, як на мене. З чим це пов"язано, тяжко сказати.
Схиляюся до забетонування в нахалбуді ПС КРЖН в пішій доступності ШРТ.
Ну РН ЗУ вже перед Ковідом був не дуже. Вже тоді стагнація з відтоком працездатного населення. Все більш менш трималось на ІТівцях. 😟