Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США,
это само собой, но доллара на всех не хватит и тогда появится дилемма - купить дорогой доллар или относительно дешевый бетон. Какой смысл набраться дорогого доллара и сидеть в нем по 2-% доходности? недвижимость приносит 7-8% (если с умом). А коммерция до 12% к тому же сейчас ценовое дно.
cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
flyman написав:зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США,
это само собой, но доллара на всех не хватит и тогда появится дилемма - купить дорогой доллар или относительно дешевый бетон. Какой смысл набраться дорогого доллара и сидеть в нем по 2-% доходности? недвижимость приносит 7-8% (если с умом). А коммерция до 12% к тому же сейчас ценовое дно.
Нерухомість зараз приносить 5 відсотків, комерція десь 7-8 - комерція досі в два рази дорожче квартири в тому ж будинку тому ніяких 12 там не буде - хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись)
flyman написав:зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США,
это само собой, но доллара на всех не хватит и тогда появится дилемма - купить дорогой доллар или относительно дешевый бетон. Какой смысл набраться дорогого доллара и сидеть в нем по 2-% доходности? недвижимость приносит 7-8% (если с умом). А коммерция до 12% к тому же сейчас ценовое дно.
Нерухомість зараз приносить 5 відсотків, комерція десь 7-8 - комерція досі в два рази дорожче квартири в тому ж будинку тому ніяких 12 там не буде - хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись)
Комерція не кожному йде в руку. Треба мати досвід, на відміну від житлового фонду. Навіть на етапі котловану, люди, що були в темі, дусили забудовника, щоб той ділив приміщення на менші, робив окремі входи і таке інше. А ті, хто просто впарити гроші, брали що дають, а тепер стогнуть, що територія закрита.
flyman написав:зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США,
это само собой, но доллара на всех не хватит и тогда появится дилемма - купить дорогой доллар или относительно дешевый бетон. Какой смысл набраться дорогого доллара и сидеть в нем по 2-% доходности? недвижимость приносит 7-8% (если с умом). А коммерция до 12% к тому же сейчас ценовое дно.
Нерухомість зараз приносить 5 відсотків, комерція десь 7-8 - комерція досі в два рази дорожче квартири в тому ж будинку тому ніяких 12 там не буде - хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись)
Комерція не кожному йде в руку. Треба мати досвід, на відміну від житлового фонду. Навіть на етапі котловану, люди, що були в темі, дусили забудовника, щоб той ділив приміщення на менші, робив окремі входи і таке інше. А ті, хто просто впарити гроші, брали що дають, а тепер стогнуть, що територія закрита.
gonchik74 написав:А ті, хто просто впарити гроші, брали що дають, а тепер стогнуть, що територія закрита.
умный застройщик не делает фасадную сторону закрытой, от коммерции на 1х этажах выигрывают все (конечно, если там не пивнушка или секонд). Например у меня в одном из жк на 1м этаже интернет провайдер, благодаря ему у людей в блэкауты всегда был интернет без доп. затрат (только надо было запитать роутер) ещё работало видеонаблюдение. В других жк благодаря коммерции работало уличное освещение и можно было подзарядить гаджеты. В жилой аренде думаю тоже желательно иметь опыт.
cherchiltank написав:хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись)
причём тут котлован? теплое с мягким. Доход от инвестиций в строительство не имеет никакого отношения к арендному бизнесу. Коммерция дороже потому что её меньше. В стандартной 16жке коммерция занимает только один этаж, а фасадная коммерция еще меньше - половину первого этажа. По этой же причине спрос на коммерцию выше. Конечно она будет стоить дороже.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
flyman написав:зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США,
это само собой, но доллара на всех не хватит и тогда появится дилемма - купить дорогой доллар или относительно дешевый бетон. Какой смысл набраться дорогого доллара и сидеть в нем по 2-% доходности? недвижимость приносит 7-8% (если с умом). А коммерция до 12% к тому же сейчас ценовое дно.
долар може бути "дорогий"-"дешевий" хіба відносно євро, а відносно гривні він твердий, буває "нікомунепотрібний"
Долар США в нас тут як у "палаті мір та ваг", відносно нього міряєм все інше, в тому числі і бетон теж.
Хоча можна посперечатися, відносно чого дешевий бетон. Також міряю у річних зарплатах, в % орендної дохідності...