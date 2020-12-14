Додано: Сер 09 сер, 2023 12:50

gonchik74 написав: А ті, хто просто впарити гроші, брали що дають, а тепер стогнуть, що територія закрита. А ті, хто просто впарити гроші, брали що дають, а тепер стогнуть, що територія закрита.

cherchiltank написав: хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись) хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись)

умный застройщик не делает фасадную сторону закрытой, от коммерции на 1х этажах выигрывают все (конечно, если там не пивнушка или секонд). Например у меня в одном из жк на 1м этаже интернет провайдер, благодаря ему у людей в блэкауты всегда был интернет без доп. затрат (только надо было запитать роутер) ещё работало видеонаблюдение. В других жк благодаря коммерции работало уличное освещение и можно было подзарядить гаджеты. В жилой аренде думаю тоже желательно иметь опыт.причём тут котлован? теплое с мягким. Доход от инвестиций в строительство не имеет никакого отношения к арендному бизнесу. Коммерция дороже потому что её меньше. В стандартной 16жке коммерция занимает только один этаж, а фасадная коммерция еще меньше - половину первого этажа. По этой же причине спрос на коммерцию выше. Конечно она будет стоить дороже.