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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11136111371113811139
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:24

  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
и куда вы будете со 100куе смотреть? на польские депрессивные города типа битома https://mojapl.com/bytom-samyj-depressi ... -v-polshe/
правда лучше Киева/Одессы?

Прямо як Франек, аж мурахи, але на все є свої гурмани.

Колись розглядав Битом, так як близько аеропорт і ходить ГТ (автобус).
Пригадую, кавалірку можна було придбати в межах 15куе.
Знав би прикуп жив би в Битомі і літав 50 ловкост рейсів у рік по Європі.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26

  flyman написав:Пригадую, кавалірку можна було придбати в межах 15куе.
за 15к там были полноценные однухи 40м2 в панельках на массивах аналогичных тернопольской дружбе. Без ремонта конечно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:можна посперечатися, відносно чого дешевий бетон.
относительно аналогичного в европейских столицах.

В Болгарії ще дешевше та в Боснії але чомусь інвестори не спішать - хоч там нема війни
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:долар може бути "дорогий"-"дешевий" хіба відносно євро, а відносно гривні він твердий, буває "нікомунепотрібний"
купи у меня доллар па 40. ведь он с твоих слов "дорогим" не бывает)

в тебе вище ринку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:29

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:можна посперечатися, відносно чого дешевий бетон.
относительно аналогичного в европейских столицах.

В Болгарії ще дешевше та в Боснії але чомусь інвестори не спішать - хоч там нема війни

есть у меня приятель который хотел инвестировать в Болгарию. Пожил там год в итоге вернулся в Одессу (где купил и сдаёт 3 квартиры). Не всё золото, что блестит, Болгария депрессивная вся, что дальше 500м от моря. Поэтому кстати дешевая, в тех же 500м от моря.
  flyman написав:Знав би прикуп жив би в Битомі і літав 50 ловкост рейсів у рік по Європі.
и тратил бы в Европе 120евро в месяц на еду? мечтатель.
vitaliiangel
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