Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:У кого є лішніє дєньгі є і лишня нерухомість, тим більше вони вже будуть дивитися не на Україну - бо війна і післявоєнний період буде непростий, навіть якщо буде якийсь мирний договір то нова війна питання часу
flyman написав:можна посперечатися, відносно чого дешевий бетон.
относительно аналогичного в европейских столицах.
В Болгарії ще дешевше та в Боснії але чомусь інвестори не спішать - хоч там нема війни
есть у меня приятель который хотел инвестировать в Болгарию. Пожил там год в итоге вернулся в Одессу (где купил и сдаёт 3 квартиры). Не всё золото, что блестит, Болгария депрессивная вся, что дальше 500м от моря. Поэтому кстати дешевая, в тех же 500м от моря.
flyman написав:Знав би прикуп жив би в Битомі і літав 50 ловкост рейсів у рік по Європі.
и тратил бы в Европе 120евро в месяц на еду? мечтатель.