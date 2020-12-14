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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11137111381113911140
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 14:26

Це ж треба так вдало вибрати нік, живучи все життя на помилках і харчуючись сміттям.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 14:54

  cherchiltank написав:Ну да а Одеса зараз просто суперприваблива
смотря для чего, когда в 2014 оккупировали Крым в Одессе резко взлетели цены на аренду посуточную и отели. а жить мне Одесса не зашла.
vitaliiangel
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